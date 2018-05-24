На Октябрьской площади в Минске начали строить бизнес-центр 13 24.05.2018, 19:25

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Лукашенко отдал под строительство «лакомый кусок» своим сербским друзьям, несмотря на протесты архитекторов.

В Минске на Октябрьской площади начали строить бизнес-центр, заказчик которого - компания «Дана Астра».

С площадки, которая обнесена высокой оградой, сняли вывеску с паспортом объекта. Сейчас она в вагончике на площадке.

Как пояснили корреспонденту «Радыё Свабода» строители, в этом паспорте «обломался угол и внесены недостоверные сведения». Мол, через пару дней обновленную табличку вернут на место. По тем же причинам фотографировать ее не разрешили.

«Есть указ Лукашенко»

Первый заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова пояснила, что по этому объекту «есть указ Лукашенко, согласие есть, идет проектирование», заказчик - компания «Дана Астра».

«Дана Астра» входит в группу компаний Dana Holdings. Именно она по указу Александра Лукашенко выступает заказчиком строительных проектов. Dana Holdings подконтрольная сербским бизнесменом, лично знакомым с Лукашенко.

Елена Суходолова не ответила на вопрос, обсуждался проект на градостроительном совете. Также Елена Суходолова сказала, что не видела документов о прохождении проектом госэкспертизы.

«Проект согласовывался, концепция одобрена руководством страны. Проектирование идет с учетом законодательства и соблюдения всех нормативов. Он располагается с учетом всех норм. Объект должен вписаться в нашу застройку», - сказала Елена Суходолова.

Республиканский архитектурно-градостроительный совет проект не рассматривала

По словам пресс-секретаря Министерства архитектуры и строительства Евгении Филимоновой, вопрос строительства бизнес-центра не входит в компетенцию министерства. На Республиканском архитектурно-градостроительном совете этот проект не рассматривался, хотя с такой инициативой обращался Союз архитекторов Беларуси.

Ранее проект бизнес-центра критиковали за размеры и стиль здания. Минские архитекторы разработали сразу несколько альтернативных проектов, но застройщик не обратил на них внимания. Портал Tut.by сообщил, что компания «Белинте-Роба» (входящая в Dana Holdings) согласовала свой проект многофункционального центра.