Как подготовиться к поездке за границу с собакой 24.05.2018, 19:58

Шесть полезных советов.

Вместе с опытными путешественниками, преподавательницей английского Катей Яцкевич и ее лабрадором Маффином, Citydog.by разобрался, как подготовиться к поездке за границу с собакой, не сойти с ума и получить от отпуска только хорошие впечатления.

Какие документы нужны на собаку

К счастью, получить право на выезд собаке намного легче, чем шенгенскую визу ее владельцу. Все необходимые документы – в таблице.

Обратите внимание на прививки

Если прививки делаются в первый раз или не были сделаны до истечения срока предыдущей вакцинации, то придется выждать карантин в 21 день, и только после этого вам выдадут сертификат. Паспорт с номером регистрации выдается в клинике, где собаке будут делать прививки.

По какому коридору проходить границу

Вместе с собакой мы проходим границу по зеленому или красному коридору, где собаке поставят штамп в сертификат на выезд и талон на выезд с зоны границы по итогам осмотра.

Прежде чем выбрать маршрут, рекомендуем вам проверить, в каких пунктах пропуска есть ветеринар. Сделать это можно по этой ссылке.

Какие лекарства стоит взять с собой

В дороге может случиться всякое. Чтобы плохое самочувствие пса не сказалось на впечатлениях о поездке, не забудьте добавить в аптечку противоаллергические, хлоргексидин и что-то от расстройств желудка и кишечника.

А еще рекомендуем лишний раз обратиться к своему ветеринару, ведь только он знает особенности породы вашей собаки и сможет посоветовать нужные лекарства.

Как лучше ехать: авто, поезд, самолет?

Автомобиль: это самый простой и удобный вариант для путешествия с питомцем. Если вы путешествуете в летнее время – не забудьте взять с собой много питьевой воды. И не оставляйте собаку одну в машине с закрытыми стеклами, даже если нужно отбежать на 5 минут: во-первых, это негуманно, а во-вторых, в странах Европы за это можно схлопотать штраф.

Поезд: тут есть свои нюансы. По правилам БелЖД, если ваша собака весит меньше 20 килограммов и рост в холке не превышает 50 см, то перевозить ее можно в специальном контейнере или клетке во всех вагонах, кроме СВ и вагонов повышенной комфортности. Плата взимается за общий вес по тарифу перевозки багажа.

Если же пес не соблюдал предотпускную диету и гораздо крупнее этого показателя, то перевозить его можно только в багажном вагоне с оплатой за фактический вес или выкупить все купе. На руках у вас должен быть сертификат от ветеринара, а пес должен быть на поводке и в наморднике (для крупных пород). Стоимость билета для питомца в этом случае эквивалентна стоимости 20 килограммов багажа.

Самолет: здесь все намного сложнее. Необходимо предупредить авиакомпанию о том, что вы будете путешествовать с собакой, еще на стадии покупки билета, и получить разрешения от стран прибытия или транзита при международных перелетах.

Не забудьте уточнить у перевозчика наличие специального контейнера для транспортировки. Обычно его можно взять в аренду у авиакомпании. Но если его нет, то контейнер придется купить.

При вылете из Национального аэропорта «Минск» пассажир с собакой должен обратиться к ветеринарному врачу аэропорта с питомцем и предъявить его документы за два часа до регистрации. Найти врача можно на втором этаже в секторе 5-6.

Где жить с питомцем

Здесь все просто: если вы используете стандартные сервисы бронирования, такие как Booking и Airbnb, то просто не забудьте выбрать фильтр pet friendly при вводе параметров поиска. Если же арендуете жилье в частном порядке, то лучше заранее спросить у его владельцев, не против ли они пустить в свой дом мохнатого квартиранта.