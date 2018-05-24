Александер Хуг: Мы в начале спирали насилия на Донбассе 1 24.05.2018, 20:05

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Ситуация в зоне конфликта в Донбассе c начала года существенно ухудшилась.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на Донбассе фиксирует серьезный рост числа нарушений перемирия обеими сторонами конфликта на востоке Украины. Эксперты говорят об очередной эскалации ситуации, самой мощной с начала 2018 года. Почему это происходит, рассказал DW первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

- В чем причина очередной эскалации конфликта в Донбассе?

- В течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает по обе стороны линии фронта увеличение количества тяжелого вооружения. Речь идет, в частности, о танках, минометах, артиллерии, установках "Град", которые должны быть отведены согласно минским договоренностям. Было также зафиксировано применение этого оружия.

В то же время в целом за последние две-три недели мы наблюдаем возросшее число нарушений перемирия, что приводит к росту числа пострадавших среди мирного населения, увеличению количества разрушенной инфраструктуры и инцидентов, связанных с нашими наблюдателями. Это все приводит к усилению напряженности в регионе и росту насилия. Главная причина - это несоблюдение базовых военно-технических мер, прописанных минскими соглашениями.

- То есть тяжелое вооружение снова на линии фронта?

- Я не могу сказать, что все тяжелое вооружение возвращено на линию фронта, но за последние несколько недель мы наблюдаем его растущее число в зоне огневого поражения.

- Можно ли сказать, что причиной очередной эскалации послужило какое-либо действие или провокация, и с чьей стороны?

- Это невозможно сказать, и я не думаю, что это как-то помогло бы - выяснять, кто виноват. Факт в том, что обе стороны не соблюдают договоренности, обе стороны заявляют, что лишь стреляют в ответ. И вы можете только представить себе логику такой аргументации: если вы стреляете в ответ, вы должны ожидать, что другая сторона также будет стрелять в ответ, на что вы снова будете стрелять в ответ. Это будет бесконечная спираль насилия, и я думаю, что мы в начале этой спирали.

- Вы считаете, это только начало?

- Я не знаю, насколько далеко это зайдет, но точно есть вероятность, что будет гораздо хуже, чем сейчас, если не будут приняты необходимые меры для того, чтобы отвести тяжелое вооружение от линии разграничения и принудить стороны конфликта к режиму прекращения огня в рамках ранее достигнутых ими договоренностей.

- Российские СМИ и медиа самопровозглашенной "ДНР" связывают эскалацию конфликта в Донбассе с финалом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Мол, Украина своими активными военными действиями хочет испортить праздничное настроение. Разделяете ли вы такое мнение?

- Вы знаете, что СММ ОБСЕ не спекулирует на таких темах. Причина, по которой обе стороны продолжают нарушать режим прекращения огня, менее важна, чем обещания, которые были даны ими в Минске и не выполняются. Если вы читаете наши отчеты, вы можете четко увидеть, что оружие, которое должно быть отведено, позиции, которые должны быть освобождены, мины, которые должны быть убраны, - все это продолжает оставаться на своих местах.

Оружие не отведено, и позиции не освобождены. Я думаю, вопрос, который здесь необходимо задать - это почему стороны не выполняют обещания, данные в Минске, и почему они не ставят на первое место тревоги, потребности и страхи мирного населения. Если они сделают это, ситуация существенно изменится. Все остальное лишь спекуляции, которые не способствуют разрешению конфликта. Давайте сконцентрируемся на том, о чем стороны договорились, и ускорим меры, которые принесут спокойствие, если их полностью выполнить.

- Если сравнить нынешнее обострение на востоке Украины с тем, что было раньше, насколько сложная ситуация сейчас?

- Если сравнивать с последними месяцами, это худший период, когда мы наблюдаем значительное использование тяжелого вооружения. В этом году это один из самых тяжелых моментов, которые мы видели. В течение дня мы фиксируем от двухсот случаев нарушения перемирия до двух тысяч, как это было в последний раз 16 мая. Количество нарушений перемирия колеблется по-разному в разные дни. И большое количество пострадавших среди мирного населения - это прямое последствие нарастающего напряжения. Если договоренности не будут полностью выполняться, мирное население и дальше будет страдать.