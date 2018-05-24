Бухгалтер из Беларуси официально признан главным фанатом «Барселоны» 24.05.2018, 20:17

Ему аплодировал легендарный «Камп Ноу».

Когда-то в Европе была страна под названием Югославия, и была у нее такая футбольная сборная. Она прошла в плей-офф чемпионата Европы 2000 года, правда, там безбожно скрутилась Голландии — 0:6. Четыре мяча «югам» отгрузил Патрик Клюйверт. 8-летний Денис сидел перед телевизором в родном Слониме. Увидев перформанс голландца, спросил старшего брата: «А кто это вообще такой?» — «Он играет за „Барселону“. Крутой нападающий». Так у Дениса появилась футбольная любовь, которая привела к очень неожиданным последствиям, пишет «Онлайнер».

В принципе, все, что вверху, — это ответ на вопрос, почему «Барселона», а не микашевичский «Гранит» или другой белорусский клуб. Хотя к клубам из родного города — «Коммунальник», «Слоним», «Белтрансгаз» — он относится с теплотой.

А теперь про международное признание отечественного бухгалтера.

1 июля 2017 года спонсором «Барсы» стала компания Rakuten, которая до того выкупила Viber.

— В мессенджере есть официальная группа клуба численностью более 5 млн человек. Ее администраторы проводили конкурс «Фанат года», — рассказывает Денис. — На звание могли претендовать пользователи, которые становились фанатом месяца. А чтобы стать фанатом месяца, требовалось перед каждым матчем делать ставки на счет победителя. По ходу дела просили ответить на вопросы вроде «Кто лучший игрок матча?», «Как оцениваете действия команды от 1 до 6?». За правильные ответы на четыре из четырех вопросов дается 1 балл. Кто набирает больше всего очков, становится фанатом месяца. Далее фанаты месяца снимали видео, в котором объясняли, почему именно они достойны стать фанатом года.

Вот ролик Дениса. Сзади виднеется инфраструктура столичного СОК «Олимпийский».

И знаете, бухгалтер одной из минских фирм, который занимается международной отчетностью, победил.

— 9-го или 10-го числа ко мне прилетела эта новость. Естественно, сильно обрадовался. Нас с женой позвали на домашний матч с «Реал Сосьедадом» в VIP-зону, подарили официальные майки клуба, сводили в музей, — рассказывает молодой человек.

Там Денис увидел с метрового расстояния Хави, Ракитича, Альбу и прочих звезд мирового футбола. В перерыве Дениса вывели на стадион. И объявили, что теперь он заслуженный фанат «Барсы». Парню хлопал весь стадион. В тот день свой последний матч проводил культовый Андрес Иньеста, так что был биток — 82 444 зрителя.

— Вообще, всю жизнь мечтал побывать на «Камп Ноу», — говорит Денис. — Но почему-то не складывалось. В итоге впервые в жизни выехал из Беларуси. И по такому классному поводу.

До того парень видел любимую команду вживую лишь однажды. В 2011-м, когда «Барса» укатала БАТЭ (5:0) на стадионе «Динамо» до реконструкции. Когда белорусский чемпион собрался и в 2015-м уступил только 0:2 на «Борисов-Арене», Денис не смог найти билет.

В общем, давайте за него порадуемся и чуть погрустим по поводу Андреса Иньесты. Все-таки ушла эпоха.