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Данкверт продолжает «продуктовую войну» с Беларусью

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  • 24.05.2018, 20:27
Сергей Данкверт

Россельхознадзор запретил поставки в РФ продукции двух белорусских компаний.

Россельхознадзор с 26 мая вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий - ОАО "Молочный мир" (из-за повторного выявления натамицина в сыре) и ОАО "Рыбокомбинат Любань" (повторное выявление листерий в обрези солёной рыбы), передает interfax.by.

Кроме того, Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль поставок еще с четырех предприятий из Беларуси, сообщила служба.

Этот режим распространяется на продукцию ОАО "Витебский мясокомбинат" (из-за обнаружения бактерий группы кишечной палочки в говядине), УПП "Глубокский молочно-консервный комбинат" (тетрациклин в молочной сыворотке), ОАО "Пружанский молочный комбинат" (тетрациклин в молочной сыворотке) и ОАО "Белыничский протеиновый завод" (сальмонеллы в мясокостной муке).


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