Трамп заявил о готовности армии ответить на «глупости» со стороны КНДР 24.05.2018, 20:37

Дональд Трамп

Президент США заявил о том, что консультировался с военными и обсуждал с ними ситуацию вокруг КНДР.

Как сообщает агентство Reuters, комментируя отмену американо-северокорейского саммита в Сингапуре, Трамп заявил, что обсуждал с министром обороны Джеймсом Мэттисом и американскими союзниками ситуацию вокруг КНДР. По его словам, вооруженные силы готовы к «глупым поступкам со стороны Пхеньяна», передает РБК.

«Американские войска будут готовы, когда это понадобится», — сказал Трамп. На вопрос, повышает ли отмена встречи в Сингапуре риск военного конфликта, глава Белого дома сказал, что это станет ясно в дальнейшем.

При этом Трамп указал, что до последнего времени диалог с КНДР был вполне хорошим, и выразил надежду на то, что в будущем ему удастся встретиться с Ким Чен Ыном. Он также выразил надежду на то, что жители двух Корей будут жить в гармонии и мире после полной денуклеаризации полуострова.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме, поводом для отмены саммита стало утреннее заявление замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которое передало Центральное информационное агентство Северной Кореи. Чиновница заявила, что Пхеньян может нанести по США удар, о котором в Вашингтоне даже и не помышляли. Помимо этого она назвала «политическим чучелом» вице-президента Майка Пенса. Последний ранее поддержал советника по национальной безопасности Джона Болтона, напомнившего северным корейцам о судьбе ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Об отмене встречи в Сингапуре 12 июня Трамп написал в письме, которое 24 мая было передано в КНДР. «Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, после ваших последних заявлений, в которых ощущалась открытая враждебность, я считаю неуместным проведение этого саммита», — сообщил глава Белого дома.

«Вы говорите о возможностях своего ядерного оружия, но наши возможности настолько велики, что я молю Бога о том, чтобы нам никогда не пришлось его использовать», — добавил Трамп.