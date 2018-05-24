БГК победил СКА и стал чемпионом Беларуси 24.05.2018, 20:50

Брестчане выиграли чемпионский титул в 10-й раз в своей истории и пятый раз подряд.

Брестский гандбольный клуб имени А.П Мешкова в решающем матче чемпионата победил минский СКА и стал чемпионом Беларуси, передает «Трибуна».

Команду Сергея Бебешко устраивала в этой игре ничья, а столичному клубу была необходима победа.

Таким образом, БГК выиграл чемпионский титул в 10-й раз в своей истории и пятый раз подряд.

БГК им. Мешкова – СКА 22:19 (13:9)

БГК им. Мешкова: Пешич, Миятович; Рутенко, Шкуринский, Потеко, Никуленков, Стойкович, Шумак, Вукич, Горак, Разгор, Баранов, Сельвесюк, Джорджич, Шилович, Астрашапкин.

СКА: Мискевич, Солдатенко; Гарбуз, Гирик, Рудь, Сончик, Хадкевич, Жила, Алехин, Подшивалов, Кривенко, Ушал, Донцов, Вайлупов, Бохан, Бровко.

Положение команд: БГК им. Мешкова – 58 очков (32 матч), СКА – 54 (32), Гомель – 23 (31), Машека – 16 (31).