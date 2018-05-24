Докладчику ПАСЕ по делу Немцова запретили въезд в РФ 24.05.2018, 20:58

Эмануэлис Зингерис

Литовский политик Эмануэлис Зингерис планировал поездку в Москву для сбора материалов при подготовке резолюции.

Об этом он сам сообщил во время пресс-конференции в Вильнюсе. Зингерис планировал поездку в Москву для сбора материалов при подготовке резолюции. Он не исключил, что запрет связан с его работой в Совете Европы и расследованием обстоятельств убийства Немцова, — сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Немецкую Волну».

Российский политик Владимир Кара-Мурза-младший отмечает, что это беспрецедентный случай – первый в истории, когда чиновник Совета Европы не может въехать на территорию страны, входящей в Совет Европы.