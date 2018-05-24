Белорус за две недели выиграл в покер $367 тысяч 24.05.2018, 21:09

Игорь Сойка

Игорь Сойка заработал свои деньги на турнире Mediterranean Poker Cup, проходившем на Кипре.

Белорусский покерист Игорь Сойка за две недели с 7 по 14 мая выиграл в сумме около 367 тысяч долларов. Их он заработал на турнире Mediterranean Poker Cup, проходившем в кипрском городе Кирения, передает belmir.by.

Вначале 7 мая Игорь занял четвертое место в Warm Up, получив 18,2 тысячи долларов призовых. Затем 10 мая стал первым в Main Event, за что ему вручили 288,5 тысячи. И наконец, 14 мая попал на четвертую ступеньку в High Roller Event 8-Max, взяв 60,3 тысячи.

Согласно данным thehendonmob.com, к этому моменту Сойка выиграл на турнирах в «живом» покере более 3,2 млн долларов. В рейтинге среди всех белорусских игроков он занимает второе место после Никиты Бодяковского, показатель которого – 9,2 млн.

Напомним, что Бодяковский совсем недавно получил в качестве призовых самую крупную сумму в своей карьере – 2,5 млн долларов. Она также является самой большим выигрышем для белорусского «живого» покера.

Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.