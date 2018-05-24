На израильском истребителе F-35 замечены странные устройства 24.05.2018, 21:26

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Устройства были обнаружены на фото, которое продемонстрировал командующий ВВС Израиля.

Израильские истребители-бомбардировщики F-35 Adir, возможно, оснащаются специальными приборами, затрудняющими их идентификацию, пишет tut.by со ссылкой на The Аviationist.

Эти выводы были сделаны на основе фото, которое продемонстрировал командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин.

Фото: theaviationist.com

Изображение было показано во время брифинга, на котором присутствовали два десятка высокопоставленных офицеров ВВС со всего мира. На нем — F-35I над Бейрутом. Еще можно было заметить некие устройства, закрепленные на фюзеляже самолета. По утверждению издания, это линзы Люнеберга, специальные устройства, увеличивающие ЭПР (эффективную площадь рассеяния) самолета в сантиметровых волнах.

Такие приборы необходимы, чтобы скрыть истинное значение ЭПР и реальную отметку цели от вероятного противника, что очень важно для средств ПВО. ЗРК не сможет правильно опознать тип цели, а конструкторы ЗРК не смогут какое-то время модифицировать комплексы для более качественного обнаружения F-35.

Впрочем, изображение самолета нечеткое, поэтому издание допускает, что обозначенные устройства могут быть излучателями EW-сигнала (системы радиоэлектронной борьбы).