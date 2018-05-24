Встречать рассвет выпускникам разрешат под ответственность родителей 2 24.05.2018, 21:37

В этом году последний звонок проводят 30 мая.

Такой формат сделают традиционным. С 16.00 начнутся активности на территории у входа в «Минск-Арену», а с 18 до 21 часа примерно 11 тысяч школьников будут развлекать в зале, пишет kp.by.

«КОНЕЧНО, ЕГОРА КРИДА НЕ БУДЕТ»

Сначала самых успешных выпускников наградят по ряду номинаций - к примеру, «Талант», «Чемпион». Классного руководителя года определят в номинации «Самый классный класс» - регионы страны назвали своих номинантов. Затем для 11-классников выступят звезды белорусской эстрады. Кто именно, представитель Минобразования Лариса Емельянчик не сказала.

- Артисты действительно самые популярные среди нашей белорусской молодежи, - убеждала Лариса Васильевна. - Но пусть будет интрига. Если вы про все напишете, то начнется: «Ай...» Одна мама мне позвонила и задала вопрос, будет ли опять Егор Крид. Конечно, Егора Крида не будет.

Напомним, в прошлом году билеты стоимостью 35 рублей на концерт к последнему звонку с участием Егора Крида настоятельно рекомендовали приобрести минским 11-классникам. Это вызвало неоднозначную реакцию.

Централизованно в рамках участия в последнем звонке будут передвигаться по Минску только школьники из регионов - 600 лучших выпускников от Минской и по 100 от пяти других областей. Доставку подростков организуют облисполкомы, а питание и размещение в столице - горисполком. А вот минчане (их будет 10 тысяч - почти все выпускники города) приедут к арене сами.

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ ВЫЗВАН НЕОЖИДАННЫМ ЖЕЛАНИЕМ ПОДРОСТКА ВЫПИТЬ

Выпускные вечера Минобразования разрешило проводить 9 и 10 июня в школах и гимназиях. Если в учреждении не хватает своих площадей для праздника, выпускной разрешат провести в учреждении дополнительного образования или в учреждении культуры. Но время, продолжительность и место определяют директор школы с участием родительского комитета выпускного класса по согласованию с местными органами.

- Приказом министерства определено, что встреча рассвета допускается, если ответственность за детей берут на себя педработники и родители, - говорит Лариса Емельянчик.

Под ответственность родителей ребенка можно забрать с выпускного и раньше, чем закончится праздник. Родители должны предупредить об этом классного руководителя и администрацию школы.

- Желательно это делать в письменном виде, - говорит Лариса Емельянчик, - хотя мы не регламентируем строго.

А сотрудники милиции будут дежурить в местах проведения выпускных до последнего выпускника и последнего родителя. По словам представителя МВД Аркадия Харитоненкова, обстановка в последние годы стала спокойнее, не совершаются преступления в пьяном виде и не задерживаются подростки за нахождение в таком состоянии.

Также он прокомментировал эффективность запрета на продажу спиртного 30 мая и 9 июня - в дни проведения последнего звонка и выпускных.

- Я сам работал инспектором по делам несовершеннолетних и охранял выпускные вечера в школе. Сейчас употребления спиртных напитков в учреждениях образования нет. А 15 - 20 лет назад не то чтобы приходили пьяные, но несовершеннолетние пытались проносить алкоголь. Теперь нет желания употребить спиртные напитки. Вынужденная мера носит рекомендательный характер, но в основном предприятия торговли поддерживают. Вызвана она тем, что подросток в данный момент вышел из школы и не пошел покупать спиртное, если ему вдруг захотелось это сделать. А газеты правильно пишут: кто заранее подготовился, тот найдет лазейку и выпьет алкоголь.

Что касается порядка и формы проведения выпускных экзаменов после 9 и 11 классов, то в нем по сравнению с прошлым учебным годом ничего не изменилось. За курс базовой школы надо написать диктанты по белорусскому и русскому языкам, а также выполнить контрольную по математике. После 11-го выпускники пишут изложение по белорусскому или русскому, также их ждет контрольная по математике, а еще устные экзамены по иностранному языку и истории Беларуси. Кроме объявления заданий и текстов экзаменов по ТВ и радио, их разместят на портале Минобразования.