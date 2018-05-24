В Черкассах убит депутат облсовета 24.05.2018, 21:41

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Сергей Гура

В Украине вечером 24 мая убили депутата Черкасского областного совета от ВО «Батьківщина» Сергея Гуру.

В Черкассах вечером 24 мая убили депутата Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместителя городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко Сергея Гуру.

Об этом сообщили источники obozrevatel.com.

ЧП произошло во время нападения неизвестного на офис партии.

Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату.

По свидетельству охранника Гуры Владимира, некий Николай Гончар произвел два выстрела в район грудной клетки и головы Гуры.

Гончар был госпитализирован в "Третью городскую больницу СМП" Черкасского городского совета в связи с утратой им сознания. По результатам осмотра специалистов взрывотехнической службы ГУ НП в Черкасской области указанного офисного помещения, обнаружен труп Гуры и две гранаты типа РГД и Ф-1.

Как сообщили Zmi.ck.ua собственные источники в Третьей городской больнице, состояние нападающего сейчас стабилизировано. Его жизни ничего не угрожает.