Белорус Илья Ивашко пробился в основную сетку «Ролан Гаррос»
- 24.05.2018, 21:51
В заключительном отборочном раунде Ивашко победил украинца Сергея Стаховского.
Белорусский теннисист Илья Ивашко (119 АТП) успешно прошел отбор на пути к основной сетке "Ролан Гаррос", передает pressball.by.
В третьем круге квалификации он в трех партиях нанес поражение обидчику Егора Герасимова украинцу Сергею Стаховскому (129 АТП) — 6:4, 6:7, 6:2.
И.Ивашко (Беларусь, 119) — С.Стаховский (Украина, 129) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2