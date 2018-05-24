Белорус Илья Ивашко пробился в основную сетку «Ролан Гаррос» 24.05.2018, 21:51

Илья Ивашко

В заключительном отборочном раунде Ивашко победил украинца Сергея Стаховского.

Белорусский теннисист Илья Ивашко (119 АТП) успешно прошел отбор на пути к основной сетке "Ролан Гаррос", передает pressball.by.

В третьем круге квалификации он в трех партиях нанес поражение обидчику Егора Герасимова украинцу Сергею Стаховскому (129 АТП) — 6:4, 6:7, 6:2.

И.Ивашко (Беларусь, 119) — С.Стаховский (Украина, 129) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2