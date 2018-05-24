Декрет №1 может затронуть более миллиона белорусов 12 24.05.2018, 22:13

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Социальный протест в стране неизбежен.

Список тех, кто должен оплачивать коммунальные услуги полностью, как того требует Декрет №1, власти подготовят до 1 февраля 2019-го года.

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает «Белсат».

При этом платить 100% нужно уже с 1 февраля – то есть на месяц раньше, чем власти определятся, кого же назвать «тунеядцем». Это что касается того, насколько вся эта охота продумана и просчитана.

Между тем, как утверждает чиновница, обновленный Декрет «о тунеядцах» уже коренным образом изменил действия государства на рынке труда. То есть вот при такой всей неопределенности декрета и вообще еще до начала его действия.

«Этот декрет коснется не 250 тыс. человек. Я боюсь даже сказать и миллиона, а, возможно, больше, так как работа настолько падает. Февраль будет довольно напряженный снова у правительства. Возможно, начнутся определенные тяжбы с судебными органами», – отметил правозащитник Олег Волчек.