Конгресс США одобрил военную помощь Украине в размере $250 миллионов 2 24.05.2018, 22:17

Далее законопроект должен быть одобрен в сенате и подписан президентом страны США.

Палата представителей конгресса США одобрила военную помощь Украине на 2019 год в размере $250 млн, говорится на сайте конгресса, передает РБК.

Законопроект о военных расходах на 2018–2019 финансовый год был представлен в середине апреля, а в середине мая началось его рассмотрение. За документ, который включает очередное предоставление военной помощи Украине, проголосовал 351 конгрессмен, против — 66. Далее законопроект должен быть одобрен в сенате и подписан президентом страны.

Из $250 млн примерно $50 млн планируется потратить на поставки летальных вооружений для ВСУ.

В марте, после окончательного принятия закона о бюджете США на 2018 год, на укрепление безопасности Украины было выделено $620 млн. Через Пентагон Киев должен получить $200 млн, а $420,7 млн — через госдеп.

В том же месяце американское дипведомство одобрило продажу Киеву 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 210 ракет к ним за $47 млн, которые выделят американские же власти.