Виталий Гурков запустил линейку одежды «Наша Возьме»2
- 24.05.2018, 22:22
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Дизайнерская одежда уже поступила в продажу.
Вокалист группы Brutto и белорусский кикбоксер Виталий Гурков запустил собственную линейку одежды.
Об этом спортсмен, музыкант, а теперь и дизайнер рассказал в Instagram, передает citydog.by.
– Яшчэ адно хобі набірае абароты, паўнавартасная "лінейка" адзення майго брэнда "Наша Возьме" ужо гатова і чакае першых уладальнікаў. Гэта выдатнейшыя рэчы для паходу ў спартыўную залу альбо катання на ровары.
У «Наша Возьме» уже и собственный аккаунт в Instagram есть. А сама одежда продается в магазине #LSTR_Adzienie.