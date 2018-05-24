Виталий Гурков запустил линейку одежды «Наша Возьме» 2 24.05.2018, 22:22

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Виталий Гурков

Фото: charter97.org

Дизайнерская одежда уже поступила в продажу.

Вокалист группы Brutto и белорусский кикбоксер Виталий Гурков запустил собственную линейку одежды.

Об этом спортсмен, музыкант, а теперь и дизайнер рассказал в Instagram, передает citydog.by.

– Яшчэ адно хобі набірае абароты, паўнавартасная "лінейка" адзення майго брэнда "Наша Возьме" ужо гатова і чакае першых уладальнікаў. Гэта выдатнейшыя рэчы для паходу ў спартыўную залу альбо катання на ровары.

У «Наша Возьме» уже и собственный аккаунт в Instagram есть. А сама одежда продается в магазине #LSTR_Adzienie.