Их звала Беларусь 24.05.2018, 22:46

В Орше прошла презентация книги, которая рассказывает про Первый Всебелорусский съезд.

Первый Всебеларуский съезд, который состоялся в декабре 1917 года стал первым шагом на пути который привёл к провозглашению независимости Беларуской Народной Республики в 1918 году. Об этом рассказали в Орше один из авторов книги "Их звала Беларусь святая" Валерий Герасимов и бизнесмен, который за свой счёт издал книгу Микола Люцько, пишет orsha.eu.

Валерий Герасимов не профессиональный историк, скорее, книговед - он долгое время работал в отделе редких книг библиотеки Дома правительства. В своё время это был закрытый книжный архив. И это третья по количеству книг библиотека страны. В этой библиотеке, которая сейчас является публичной, кстати, находились и записи первого военного министра БНР Константина Езовитова и других деятелей первой Беларуской республики. Второй автор Станислав Рудович - он приехать не смог из-за болезни - как раз профессиональный историк и архивист. Благодаря их творческому тандему книга получилась не только насыщенной историческими фактами, но и легко читаемой.

Разговор с издателями книги не был лекцией, скорее дискуссией - присутствующие могли задавать вопросы и высказывать своё мнение. Так на вопрос почему сегодняшняя власть, наконец, более-менее позитивно отнеслась к БНР Микола Люцько ответил, что сегодняшняя власть поняла, что если бы не было БНР, то и не было бы БССР, Республики Беларусь, а, значит, и первого президента Республики Беларусь. На вопрос почему же несмотря на большую дипломатическую работу правительства БНР, государство так и не получило признания великих держав ответил Валерий Герасимов. Дело в том, что по Брестскому мирному договору Германия обязывалась не признавать новых государств на оккупированных территориях за исключением стран Прибалтики. А без признания того кто имел контроль над страной и другие государства (например Франция, Великобритания и т.д.) не могли признать наше государство. Поэтому БНР получило признание только от ряда малых государств, которые также не так давно возникли. Правда, БНР признало на тот момент, даже, больше стран чем большевистское правительство Советской России.

Находясь в Орше, авторы книги также подарили экземпляры своего издания в музей Короткевича и библиотеку.