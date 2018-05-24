Белорусы в Цюрихе: Швейцарцы действительно радеют за свою культуру и независимость 24.05.2018, 22:57

Белорусская семья съездила на неделю в Швейцарию за 400 евро на двоих.

Тренер по мастерству публичных выступлений Алексей Бурносенко – один из самых опытных каучсерферов-белорусов. Ресурсом он активно пользуется с 2007 года. Не удивительно, что о бюджетных путешествиях мужчина знает всё. На этот раз вместе с женой Анастасией Алексей отправился в Швейцарию, пишет citydog.by.

«У меня была мечта заночевать под звездным небом у горного ручья»

– Мы сразу решили, что это будет lowcost-путешествие. Все дорогостоящие туры напоминают друг друга; по сути, даже страна не имеет значения. Вас будут возить по достопримечательностям, о которых туристы знают больше местных, и предлагать аутентичные развлечения, далекие от реальности.

А в lowcost-формате поездка максимально непредсказуема: мы знали только примерный срок путешествия, а с точками перемещения по стране определялись уже на месте. Больше всего хотелось увидеть реальную жизнь местных и сравнить, насколько представления о стране совпадают со стереотипами.

К Швейцарии у меня всегда была большая тяга. Раньше я бывал здесь только проездом и очень хотел лучше изучить эту страну. Тем более с ней связаны очень разные ассоциации: безусловный доход, нетерпимость к мигрантам, при этом именно здесь располагаются штаб-квартиры многочисленных международных организаций, это страна гор и банков.

Автостопом мы проехали по всему миру уже больше 103 тысяч километров, на этот раз планировали перемещаться тоже именно так. Поскольку по Беларуси и Польше автостопить уже совсем неинтересно, решили доехать на автобусе до Праги – этот вариант оказался оптимальным по цене. Уже оттуда мы думали автостопом поехать в сторону Мюнхена, но как раз шел недорогой автобус, которым мы и воспользовались. Иногда цены на перемещение по Европе просто смешные, но информацию об этом не всегда можно найти заранее. Я бы рекомендовал покупать билеты прямо на вокзале.

Те, кто говорят, что в такую страну, как Швейцария, просто нельзя съездить дешево, не умеют подходить к путешествию с умом. Конечно, если не думать о расходах, одна ночь в шале может стоить столько же, сколько все наше путешествие.

Поэтому насчет жилья мы сразу решили, что это будет «Каучсерфинг». Главное его преимущество в том, что можно не только переночевать бесплатно, но и пообщаться с местными жителями, изнутри увидеть, как они живут. Кроме этого, у меня была мечта заночевать под звездным небом у горного ручья. Палатку мы брать не стали, только спальники, подумали, что так будет даже романтичнее.

Вообще, у нас с собой был типичный набор «рюкзачника»: спальники, немного удобной одежды, набор сухпайка. Мы планировали все время находиться вблизи людей, поэтому предметы для дикой жизни типа котелка или горного снаряжения нам были не нужны. На всякий случай мы распечатали информацию обо всех главных достопримечательностях Швейцарии, потому что не знали, куда именно отправимся.

«По дорогам времен Первой мировой войны нас возил маститый кругосветник»

Выйдя в Мюнхене, мы сразу же отправились «голосовать», чтобы добраться до Цюриха. Нас согласился подвезти программист из Казахстана, который уже 15 лет работает в Европе. Если бы мы поехали организованным туром, шансы познакомиться с ним равнялись бы практически нулю.

Первым, что поразило нас в самом Цюрихе, была река с чистейшей водой в центре города, где можно было абсолютно бесплатно купаться и загорать рядом на пляже. Конечно, мы воспользовались этой возможностью!

Цюрих – настоящий туристический город, поэтому заглянуть в его душу не так просто. Но, когда мы по нему прогулялись, увидели потрясающее Цюрихское озеро, наконец почувствовали, что мы в Швейцарии, и поставили внутри себя жирную галочку – мы это сделали.

Одна из самых ярких ассоциаций с этим городом – первая часть «Идентификации Борна», советую посмотреть перед поездкой. А так всё ожидаемо: чистота, красота и… задранные носы швейцарцев. Это можно объяснить менталитетом, который на первое место ставит локальные ценности. А можно и просто пренебрежительным отношением ко всем приезжим. Кому какой вариант больше нравится.

Но точно то, что швейцарцы действительно радеют за свою культуру и независимость. Возможно, поэтому они и вынуждены держать дистанцию от всего объединяющего. Кстати, последний раз Швейцария вступала в вооруженный конфликт больше 150 лет назад, и то это была гражданская война.

В Цюрихе нас решили принять у себя мигранты-поляки. Домой к ним мы отправились уже поздно вечером, посмотрели, что идти всего три километра. Для опытного путешественника это просто ничто. Но оказалось, что все три километра шли в гору, поэтому мы добирались почти час и очень устали. Зато открывшийся вид стоил того! Средневековая архитектура Цюриха напоминает сказочную.

На следующий день мы решили отправиться в соседний город Люцерн, где находится легендарный деревянный мост, которому уже около 400 лет. Вообще, считается, что настоящим расцветом Швейцарии были 17-18-й века – там как раз много помпезной архитектуры того периода. Но, на наш взгляд, золотой век продолжается и сейчас. Это можно понять по суперсовременным офисным зданиям и очень дорогим машинам на автобанах, которые встречаются поразительно часто.

После этого у нас не было никаких конкретных планов, мы просто стали на трассе с поднятым вверх пальцем. И в этот момент нам потрясающе повезло. Остановился джип, обитый металлом, за рулем которого сидел маститый автопутешественник. Именно про таких когда-то пела группа «Несчастный случай». На своей машине он успел побывать и в Сахаре, и в Америке – настоящий кругосветник.

У него был план поездить по горным дорогам, которые были проложены во время Первой мировой войны. Это даже не асфальт, а камень, к тому же многие из них полузаброшенные и очень узкие. Зимой их никто не чистит, они даже не числятся в дорожном фонде, так что в холодное время года проехать там нереально. Зимой закрывают даже половину современных асфальтированных дорог регионального значения: снега выпадает слишком много, и чистить его нет возможности, или это просто слишком дорого.

Мы побывали на перевале, который находится на высоте 1708 метров над уровнем моря. Но больше всего нас поразили глухие швейцарские деревушки: в некоторые из них чужая машина заезжает всего несколько раз в неделю.

Поэтому было забавно наблюдать, как на нас отреагировали в одной из них. Это чем-то напомнило фильмы про Дикий Запад, где в деревню въезжает ковбой и абсолютно все взгляды приковываются к нему. Мы остановились неподалеку от компании дедуль от 50 до 80 лет, которые спокойно пили пиво. Но, как только мы появились, они все как по команде повернули головы к нам и не спускали с нас взгляд все полчаса, пока мы гуляли и фотографировались.

Этот водитель стал нашим ангелом. Так опытные автостопщики называют человека, который за время дороги произвел наибольшее впечатление: рассказал что-то интересное о себе, стране или показал необычные места. Он планировал ехать дальше по этим старым дорогам, но мы решили так глубоко не забираться. Так мы оказались на юге страны.

Долго думали, куда двинуться дальше, на запад или восток, решили все-таки на восток. Нас подвез типичный гастарбайтер, который каждый день ездит на работу в Швейцарию из Италии. Поскольку он не говорил ни на каком языке, кроме итальянского, все наше общение сводилось к одному слову: Bellissimo! Ну, виды там и правда были потрясающими. Как раз поэтому мы и решили в тот день исполнить мою мечту и заночевать на альпийском лугу. И это тоже было очень здорово!

Одна из моих любимых фотографий из путешествия. Она отлично передает атмосферу: чистое небо, красивая природа, замок на горе и автобан, по которому ездят спорткары.

Мы еще хотели побывать на юго-востоке в городке Люченца, но нам встретился водитель, который ехал до Мюнхена, поэтому такую хорошую возможность мы решили не упускать, тем более уже немного подустали от путешествия.

По пути мы проезжали Лихтенштейн. И это страна, в которую стоит заехать только для того, чтобы поставить галочку «я был во всех европейских странах». А так там абсолютно нечего смотреть, если вам, конечно, не хочется издалека понаблюдать за жизнью очень богатых людей.

В Германии мы решили еще съездить в замок Нойшванштайн. Его изображение хотя бы раз в жизни видел каждый – как прототип сказочного замка его активно использовал Дисней. На самом деле история сооружения не такая богатая, как кажется. Он был построен во второй половине XIX века. Кстати, половина замка до сих пор жилая. В остальной части открыт исторический музей, но нам это показалось не слишком интересным, поэтому в сам замок мы заходить не стали.

Зато заночевали в диких условиях с потрясающим видом на него. Вокруг много оборудованных мест для туристов, гулять там очень приятно. Во время прогулки с нами произошла смешная история. Мы встретили пару азиатской наружности, которая решила устроить фотосессию на фоне замка. Пока Настя присела отдохнуть, я решил еще немного исследовать окрестные горы. Возвращаюсь, а она говорит: «Пока тебя не было, они перешли к фотосессии топлес». Меня застеснялись, а вот Настя им ничуть не помешала.

Сказать, что во время поездки нас что-то поразило, наверное, нельзя. Сильно удивиться может тот, кто вообще ничего не читает перед путешествием. А так вся информация об интересных местах и необходимые лайфхаки есть в интернете.

Кстати, стереотипы о стране действительно совпали с реальностью. Швейцария – дорогая страна, причем цена отдыха будет высокой вне зависимости от сезона. А вот еду, в принципе, можно купить недорого, если ходить не в рестораны, а в супермаркеты. Нам показалось, что цены почти как в Германии и Франции. Но нельзя забывать, что многие магазины и другие учреждения закрываются очень рано: часто в 6 вечера, а в провинции и в 4.

На развлечениях для туристов в Швейцарии зарабатывают очень хорошо. Например, подъем на фуникулере, где ты сначала полтора часа едешь вверх, потом 30 минут фотографируешь, а затем полтора часа спускаешься, обойдется в 60 евро. Зато будет лучшая аватарка на пять лет вперед.

Из таких развлечений очень впечатлила железная дорога, как раз часть пути мы проехали с теми, кто на ней работает. Ее построили лет 100 назад, позже закрыли из-за развития автомобильных дорог, а недавно решили восстановить. По железной дороге ездит настоящий паровоз того времени.

В некоторых местах ему приходится подниматься под углом 30, а то и 40 градусов – там и сейчас используется уникальная зубчатая система сцепления, которая встречалась всего в нескольких местах на планете. За 20–30 километров такой поездки придется отдать 80 евро. Мы посмотрели со стороны, и выглядит это круто.

Общее впечатление от поездки у нас осталось очень хорошее. Местные жители, как и все европейцы, очень открытые, но с легким налетом высокомерия. Цены действительно могут не порадовать. Но больше впечатлений все равно положительных. Наш бюджет спас «Каучсерфинг» и автостоп. А самое классное, что такое lowcost-путешествие невозможно повторить, многие впечатления уникальны.