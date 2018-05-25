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Фотофакт: Треснувший мост через реку Припять подготовили к взрыву

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  • 25.05.2018, 7:40
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Фото: belta.by

Взрыв моста намечен на 25 мая.

Треснувший в декабре 2017 года мост через реку Припять между Туровом и Житковичами подготовили к взрыву. Река направлена в другое русло, под мостом отсыпана специальная площадка для обломков взорванной балки, сообщает БелТА.

В настоящее время завершается отвод строительной техники в безопасное место, а сотрудники МЧС приступили к закладыванию взрывчатки по всей длине треснувшей балки. Взрыв моста намечен на 25 мая.


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