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В Англии лабрадор «усыновил» девятерых утят

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  • 25.05.2018, 7:47
Фото: Mountfitchet Castle

Удивительный случай произошел в Эссексе.

В Эссексе, неподалеку от замка Маунтфичет лабрадор стал приемным отцом для брошенных утят, пишет Daily Mail.

Сотрудники замка рассказали, что в какой-то момент мать утят, недавно принесшая потомство, пропала – возможно, ее съела лиса. Но крошки не остались без присмотра – опеку над ними взял десятилетний лабрадор Фред, который оказался очень заботливым отцом. Собака носит утят на спине, а также купается с ними во рву замка.

"У Фреда совершенно замечательный характер. Они его очень любят", — сказал Джереми Голдсмит, директор замка Маунтфитчет.


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