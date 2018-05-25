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В Бресте неизвестный пишет на авто и витринах цифры 136 или 163

  • 25.05.2018, 7:58
  • 1,681

Что это значит?

Уже несколько подтверждённых случаев, и пока никаких "зацепок". Конечно, есть подозрения, что это дело рук неопределившихся в жизни и неудовлетворённых подростков, пишет virtualbrest.by. Вот что рассказывают очевидцы.

- Ночью с 22 на 23 мая 2018 года во дворе на 5-х машинах какие-то нехорошие люди нацарапали цифры 136, мою тоже не обошли стороной, вся бочина с водительской стороны + лобовик… Прогулявшись по району заметил тоже самое на стеклах витрин магазинов и киосков. Если вдруг про какой-то счастливой случайности есть свидетели или какая-нибудь информация, дайте знать… Московская 336/5 (угол Партизанского и Орловской).

Позже выяснилось, что всего пострадало 5 автомобилей, не считая стекол гипермаркетов и магазинов.

А сегодня ещё один случай:

- Сегодня утром на улице Шоссейная я обнаружил вот это... Я все конечно понимаю, но какой смысл это писать? Хочется поцарапать - приди домой, возьми машину родителей! Но чужие трогать не надо.


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