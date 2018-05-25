Мытарства иностранцев на подходах к Беларуси: ожидания и реальность 3 25.05.2018, 8:10

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Фото: DPA

«Безвиз» - это не совсем без виз.

«Окно» для Европы Беларусь приотворила в виде предложения для зарубежных туристов «Брест, Гродно, Минск и Пуща» без виз еще зимой.

Именно окно, а не двери, ибо наивные, доверчивые иностранцы приняли это за чистую монету и вот сейчас в преддверье каникул, небольшим, но потоком двинулись в сторону таинственного, по их мнению, пятна на карте Европы. Но войти в окно гораздо сложнее, чем в открытую дверь, пишет Ирина Шепелевич virtualbrest.by.

- В 5 утра меня разбудил телефонный звонок. И на непонятном для меня тарабарском языке, кто-то в панической форме объяснял, какие у нас все сво.., что вся эта медиаинфа о «безвиз» фикция. Пока я включила дневной режим и начала понимать, что происходит, прошло немало времени.

Оказывается, дружная семья весьма интеллигентных людей из Хорватии, решила приехать к родственникам в гости сюрпризом, без предупреждения.

Взяли на работе выходные, сели в авто, заправились бензином и подарками, отмотали 1500 км и уперлись в затор на пограничном переходе в Тересполе.

От прошлой поездки (имеется в виду очередь), гости отходили на протяжении 7 лет, как они выражаются - зализывали раны, полученные от мытарств 8 часового прохождения границы. И вот та же ситуация.

На этот раз, имея иммунитет, запаслись терпением, и до 3-х ночи стояли спокойно в общей очереди, а по пересечении заветной бело-красной линии на мосту, узнали, что «безвиз» - это не совсем без виз, это просто такое название, и получать разрешение на въезд в страну надо, как и в случае с визой, платно и заранее.

Гостей, естественно развернули и отправили назад на Европросторы.

Расстроенные и обессиленные, они и выискали мой телефон, полученный когда-то, когда они помогали моей группе в поисках горного хорватского Бреста. Я понимала их состояние и выслушивала обиду, за то, что все материалы и плакаты в сети гласили «виз больше нет». Вот людям с европейским мышлением и не пришло в голову проверить, что да как, тем более, хотели сделать дальним кровным из Брестского района полный сюрприз, чтоб не напрягать родственников с готовкой и хлопотами по встрече.

Мы дождались рабочего времени и обратились в туристическую фирму, которая имеет лицензию на выдачу так называемого ваучера с пакетом услуг для иностранцев. Документа, дающего право на въезд. Работники фирмы на половину заданных мной вопросов ответить так и не смогли, но сообщили, что пришлют всю инфу позже. Выяснить удалось, что, если купить пакет услуг по минимуму, надо заплатить 12 «эуро» на день пребывания. Так, что если иностранцы собирались у нас пробыть неделю, то сумма набегала больше, чем стоимость визы.

Глава семейства принял решение отправиться в консульство РБ в Бяла-Подляске, и покорно заплатить 60Е за каждого члена семьи. Вычислили адрес и время работы и, не спавши за сутки ни одной минуты, выехали в Бяла-Подляску. Исходя из выстроившийся возле консульства очереди, было ясно, что желающих много, и визу так просто не получить. Процедура оформления документов тоже занимала много времени. Далее выяснилось, что даже если визу сделают в течении двух дней, оплата должна быть в двойном размере, так, как это «экспресс виза». Либо живите в Бялой неделю и ожидайте готовности.

Разместились на пару часов в отеле, чтобы выспаться. Получили заветные «экспрессувки» и снова подались на погранпереход. Еще немного мытарств по нашей стороне, проволочки с Белтолл, традиционно замороженные физиономии службистов во всех окошках (со слов гостей).

И вот они на заветной земле белорусской.

Мы бы оставили этот случай без внимания, если бы он был единичный. Сколько таких людей оказывается жертвами незнания тонкостей «безвиз» ежедневно, у пограничников выяснить не удалось.

Проводницы поезда 125 Брест- Тересполь-Брест были сговорчивее и рассказали, что в Тересполе на вокзале людей предупреждают, что простого паспорта недостаточно. Многие не верят, показывая в интернете красочные плакаты на нескольких языках «Теперь в Беларусь без виз!». Некоторые попадают в западню, не зная языка.

Принимающий нас год назад по задумке «От Бреста к Бресту» французский побратим, в этом году тоже направил свои взоры к нам. Французские брестчане радостно выпалили в соцсети, что они уже распланировали все дни, и какого числа они будут на границе. «Стоп!», - а документ у вас есть? То, что заменяет визу?» - настойчиво выясняли мы. «Не надо никаких документов!», - доказывали нам собеседники. «Действенные паспорта у нас есть».

Не знаю, удалось ли убедить партнеров по побратимству, но, например, семья бельгийских фотографов, что путешествует по миру, тоже выбрала наше направление, подкупившись дешевизной и таинственной неизвестностью нашей страны. Они еще вчера доказывали нам, что мы не в курсе и что они 100% приедут к нам велосипедами!!! без виз в июне.

Несколько проще с поляками, - здесь работает сарафанное радио. Поляки не очень-то кидаются на этот девиз, в большей степени ворчат, по поводу того, что если уж и купили турпродукт, то почему нельзя, например, из Бреста в Гродно. Так недавно редактор одного из крупных журналов возмущался «безмысльности» наших чиновников.

Возмущения мы не раз выслушивали и от того, каким образом «принимают» туристов в окнах регистрации по месту жительства приглашающей стороны.

«Только, что не гавкают» - с усмешкой описывал свою ситуацию гость, который решил путешествовать по стране большее, чем можно пробыть без регистрации количество дней.

С чем гости уезжают? Что хорошего остается у них в сердцах от пребывания на белорусской земле? Это радость общения с людьми. Открытые, славянские души, готовые в любую минуту помочь, подсказать.

Это все радует.

Хотели бы приехать в страну еще раз? Большинство опрошенных отвечают «нет». Чисто, спокойно, ново, но проведали раз, порекомендуем друзьям и близким, сами во второй раз не поедем – привыкли к комфорту и жалко тратить нервы и силы на ваших границах и местах выдачи разрешений/оплат дорог. Это не распространяется на ближайших соседей.

Польские туристы, закаленные уже на границах и имеющие багаж знаний как с нами дружить, возвращаются к нам вновь и вновь. Кому-то страсть как нравятся глазированные сырки и «сантовская» продукция, кто-то приезжает сюда открывать для себя все новые и новые следы польскости. Молодежь пересекает границу с целью побывать на дискотеке. Потом международные свадьбы. Своим чередом складываются отношения соседей в бизнесе. Большое количество туристов прибывает в рамках культурно-спортивного обмена.

Будем надеяться, что механизм, касающийся посещения нашей страны, будет в скором будущем поправлен и отшлифованы шероховатости, причиняющие людям столько «подводных камней». А Министерство иностранных дел, пропагандируя за рубежом информацию о радушности наших широт, большими буквами будет указывать на то, что одного паспорта и страховки для приезда в Брест и Гродно пока не достаточно.