Лондон начал расследование из-за звонка российских пранкеров главе МИД Британии 1 25.05.2018, 8:19

Пранкеры позвонили Джонсону от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Британии начали расследование в связи со звонком российских пранкеров министру иностранных дел Борису Джонсону.

Об этом заявила пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Reuters.

"Этого не должно было случиться, и ведется расследование для выяснения обстоятельств вокруг этого звонка и для того, чтобы убедиться, что это не повторится", - отметила спикер.

Российские пранкеры позвонили Джонсону от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Разговор продолжался 18 минут.

Во время звонка обсуждались отношения Великобритании и России, а также отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило тот факт, что с пранкерами говорил именно Борис Джонсон, и раскритиковало шутников за несерьезность, сообщает (BBC https://www.bbc.com/russian/features-44238695).

"Использование химического оружия в Солсбери и в Сирии, а также недавние события в Армении - это серьезные вещи", - говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

"Эти инфантильные поступки показывают недостаток серьезности звонившего и тех, кто за ним стоит", - добавили в ведомстве.

"Если это была попытка выставить нас смешными, то эффект полностью обратный", - сказал в беседе с Bloomberg заместитель Джонсона Алан Данкан.