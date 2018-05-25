Иван Кривоносов: Что-то нездоровое было в сборной по хоккею в последние годы 25.05.2018, 8:29

Иван Кривоносов

Фото: ctv.by

В сборной Беларуси началось деление на лагеря.

Заслуженный тренер Беларуси Иван Кривоносов в интервью pressball.by поделился своим видением причин спада в результатах хоккейной сборной Беларуси, которая впервые за 15 лет покинула элитный дивизион чемпионата мира.

- Что после очень добротной Остравы-2015 могло случиться в Петербурге-2016 и Париже-2017?

- Что-то было не то. Отсутствовал коллектив единомышленников. Зато началось деление на лагеря. Это слышал от игроков — понятно, здесь без их фамилий. В Остраве “по свежачку” после назначения нового штаба такого, видимо, избежать удалось.

- И что делать в такой ситуации тренерскому штабу? Или надо без вариантов менять штаб?

- Менять — второй шаг, если штаб не справится с первым. Первый — поговорить с игроками, разобраться, что кого не устраивает, убедить, что “мир” — не место для детсадовской клановости. И, понятно, успеть уловить проблему заранее. А то и просто предупредить ее. У нас с Крикуновым в разных командах случались такие ситуации — обычно справлялись.

В общем, что-то нездоровое было в сборной в последние годы. Ходили слухи, что и с режимом имелись у кого-то проблемы — не знаю, свечку не держал. Да и в любом случае здесь можно надеяться только на профессионализм сборников. Не будешь же каждого вовремя укладывать и одеялко подтыкать.