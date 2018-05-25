Жильцы частных домов на Волгоградской: «Мы не хотим квартиру где-нибудь в Чижовке» 8 25.05.2018, 9:08

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Местные жители собрали тысячи подписей против застройки района многоэтажками.

Новости о сносе частного сектора в Минске уже не удивляют: под ковш бульдозера хотят пустить домики на Орловке, в Грушевке, в районе Лошицкого парка… То же ждет и территорию в районе улицы Волгоградская. К 2030 году там снесут десятки усадеб и малоэтажных домов, а на их месте построят высотки с паркингами.

Но исчезнет и часть истории одноэтажного Минска. Kp.by отправилась в «приговоренные» дома и поговорили с жителями.

Первые дома появились здесь еще в 1946 году

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Вернулись после концлагеря голые и босые, взяли здесь участок»

Сейчас частный сектор из более 400 домов заключен в несколько улиц: Логойский тракт - Волгоградская - Кутузова - Севастопольская. Но 70 лет назад он граничил лишь с Севастопольской и Волгоградской. Первые домики появились в 1946 году. Землю здесь давали ветеранам войны, которые за свои деньги, без помощи государства отстраивали участки.

- Мой дом строился первым, - вспоминает жительница Волгоградской Галина Игнатьевна. - Мы вернулись после концлагеря голые и босые, взяли участок. Хотели жить! В лесу напротив выкорчевывали деревья, чтобы посадить картошку.

Люди создали инициативную группу, стали собирать подписи против проекта.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Мой дом построил прадед после войны, он был ветераном, - Андрей Сорока показывает нам дом на улице Волгодонская. - Это была окраина Минска, за нынешним магазином через дорогу - болото, где папа пас гусей. Все строили своими руками.

Со временем здесь появлялись все новые дома. Но уже спустя пару десятков лет начались разговоры про снос.

- С 1964 года нас каждую пятилетку пытаются снести. Вся жизнь под угрозой сноса, - говорит Галина Игнатьевна. - При этом не дают строить. Жили без воды и газа, с печками, воду не можешь провести - дорого. Но жить хочется. И я против строительства многоэтажек, оставьте район в покое!

Раньшек это была окраина Минска

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Собрали больше тысячи подписей, готовы и в прокуратуру идти»

В разные годы эту территорию то намеривались снести, то решали сохранить.

- Еще в 1970-х годах дедушка говорил, что запрещают строить, так как дом идет под снос. Проект переносили, сроки меняли - и разрешали достраиваться, - вспоминает Андрей Сорока. - Мы закончили стройку, но дом долго не разрешали ввести в эксплуатацию - год брат ходил по инстанциям. В 2006 вновь появились запреты на строительство.

По соседству стали появляться высотные микрорайоны со звучными именами «Моцарт», «Шопен»… В планах властей - убрать часть домиков и построить еще многоэтажки. Под снос попадают и добротные, крепкие дома.

Андрей рассказывает, что дом построил его прадед после войны

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- В прошлом году пришли письма, что участок подлежит сносу. Был шок! Здесь живет мама, мы с братом и семьями - целое родовое гнездо! Мы считаем, что к сносу нужно подходить разборчиво. Есть те, кто хочет, чтобы их дом снесли, кто не смог нормально построиться, не получив разрешение, - продолжает Андрей. - Они не против переехать, если предложат неплохой вариант. Но есть те, кто не хочет уезжать. Так почему человеку не дать достроить и облагородить дом?

Люди создали инициативную группу, стали собирать подписи против проекта.

- Собрали больше тысячи подписей, - говорит Андрей. - Обращаемся в администрацию района, участвуем в обсуждении. Мы будем бороться за свои дома, если понадобится - и в прокуратуру пойдем.

Местные жители говорят, что не готовы переезжать в квартиры, они хотят остаться в своих домах

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Меня уже сносили, дали квартиру, но я вернулся в частный сектор»

Под снос попадают и двухэтажные многоквартирные домики на улице Волгоградская. Их состояние давно оставляет желать лучшего.

- Уже лет 20, как нас сносят, - рассказывает местный житель Николай. - Часть самых убогих домов не мешало бы снести. Их, кажется, еще пленные фашисты строили. Газовые колонки, микроскопические ванные... В частном секторе тоже половину хибар надо сносить, выглядит ужасающе!

Под снос попадают и двухэтажные многоквартирные домики на улице Волгоградская. Их состояние давно оставляет желать лучшего

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Но жители очень переживают из-за компенсаций.

- У меня здесь трехкомнатная квартира - 50 метров квадратных, - продолжает Николай. - Я совершенно не против сноса дома. Но не хочу получить квартиру где-нибудь в Чижовке или Шабанах. Давайте жилье ближе к центру!

Жители малоэтажек не против сноса, но очень переживают из-за компенсаций.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Обеспокоены и жильцы, дома которых под снос не попадают.

- Я родился в частном доме в Грушевке. В 2007 году дом снесли под строительство метро, а мне в качестве компенсации дали квартиру. Лет 10 я в ней жил, но понял, что лучше частного дома ничего нет,- рассказывает Виталий Щур с улицы Волгодонская. - Накопил денег, взял кредит и купил здесь дом. Полгода прожил, сделал ремонт, а сейчас оказывается, что под моим домом скоро бульдозер будет работать! Снесут соседей, чтобы построить многоэтажку.

Свой дом Виталий купил полгода назад.По его мнению, с появлением высоток условия его жизни ухудшатся.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

По мнению Виталия, с появлением высоток условия его жизни ухудшатся.

- У нас не будут строиться поликлиники, школы. Проектом запланирован только один садик, который заполнится, когда в новостройки приедут люди, - говорит он. - Наш садик уже заполнен детьми. Мне своих куда? Какова вероятность, что через пару лет чиновники не решат снести и мой дом? В городе должен быть и частный сектор, и плотная застройка. В трех километрах от Таймс-сквер в Нью-Йорке стоят частные дома, а это 10-миллионый город! Минчане же возмущаются, что в пяти км от города стоят избушки. Частные дома - это красиво, в них есть история.

Местные считают, что к плану сноса домов нужно подходить более разборчиво, ведь в районе есть много добротных домов

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ