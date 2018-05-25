Netflix впервые обогнала по капитализации Disney 25.05.2018, 9:02

Фото с сайта denofgeek.us

Стриминговый сервис Netflix впервые стал самой дорогой медиакомпанией мира.

В четверг рыночная стоимость Netflix поднялась до рекордных $153 млрд, превысив капитализацию кинокомпании Walt Disney, сообщает Reuters.

Ранее на этой неделе стало известно, что Барак и Мишель Обама становятся продюсерами: пара подписала многолетний контракт с кинокомпанией Netflix. Они намерены снимать фильмы и сериалы — причем как документальные, так и художественные.

Поднятые рядом оригинальных программ и 125 миллионами подписчиков, некоторые из которых отказались от пакетов кабельного телевидения, акции Netflix выросли на 80% в 2018 году, больше, чем у любой другой компании на фондовом стоке S&P 500.

Начиная с 2002 года, когда Netflix была сервисом DVD-заказа по почте, акции компании выросли почти на 33 000 процентов.