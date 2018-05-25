Путин и Макрон на переговорах обсудили Украину, Иран, Сенцова и Серебренникова 6 25.05.2018, 9:14

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Фото: Kiril Kudryavtsev/AP

Президент Франции и российский правитель провели переговоры в рамках Петербургского экономического форума.

Эммануэль Марон и Владимир Путин обсудили вопросы борьбы с киберпреступностью и выполнение Минских договорённостей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалась тема голодовки в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова и задержание российского режиссера Кирилла Серебренникова, заявил Макрон на брифинге по итогам переговоров.

"Мы говорили о правах человека во время наших переговоров , были упомянуты многие вопросы, в том числе господин Сенцов… Серебренников, который также заставил многих мобилизоваться. Я говорил президенту, что это два очень чувствительных вопроса для нашей страны, поскольку интеллектуальная элита очень озабочена," — сказал президент Франции. "Я не управляю системой юстиции этой страны, но мы можем проводить искренний, откровенный диалог", — цитирует Макрона Радио Свобода.

Путин в ответ на вопрос французского журналиста сказал, что осужденный в России к 20 годам лишения свободы украинский режиссер Олег Сенцов "был осужден за подготовку терактов", и напомнил об арестованном на Украине корреспонденте РИА Новости Кирилле Вышинском.

В ходе встречи, которая длилась больше трёх часов, также обсуждался выход США из иранской ядерной сделки. Макрон подчеркнул, что необходимо создать такие условия, чтобы Тегеран выполнял свои обязательства в рамках соглашения. По словам президента Франции, европейские страны должны сделать всё, чтобы их компании сохранили свое присутствие в Иране, несмотря на санкции Соединённых Штатов. Среди тем переговоров была Сирия – Макрон отметил, что в решении конфликта должны участвовать все региональные державы.

Также на встрече лидеров двух стран были подписаны соглашения о сотрудничестве России и Франции в области культурного наследия и мирного использования атомной энергии. По словам Макрона, Москва и Париж должны защищать многосторонний подход к международным отношениям. Макрон отметил, что он осознает значительную роль России в некоторых международных вопросах.