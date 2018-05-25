Медики из Израиля создали «гаджет», помогающий похудеть 25.05.2018, 9:53

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Решение простое и остроумное.

Израильские ученые создали необычный медицинский "гаджет", который помогает любому человеку похудеть, лишая его способности ощущать запахи вкусной пищи. Его прототип и первые итоги работы были представлены на Европейском конгрессе по ожирению в Вене, пишет ria.ru.

"Мы только начали изучать то, какую роль играет обоняние в работе аппетита, количестве поедаемой пище и в массе тела. С другой стороны, все мы хорошо знаем, что приятные или неприятные запахи могут усилить или сбить нам аппетит. К примеру, мы показали, что блокировка обоняния лишает молодых и взрослых людей тяги к сладкой пище", — заявил Дрор Дикер (Dror Dicker) из больницы Хашарон в Петах-Тиква (Израиль).

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель земного шара, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишних килограммов, примерно 15% — от тяжелых форм ожирения. По данным организации, 47% болезней, например, проблемы с сердцем, диабет и рак, связаны с ожирением.

В последние годы ученые начали все чаще говорить о том, что ожирение и хронические воспалительные процессы сильно взаимосвязаны. Появление лишних килограммов приводит к развитию очагов воспаления в организме человека, что, в свою очередь, способствует еще большему набору массы.

Более того, недавно биологи выяснили, что вещества, подавляющие воспаления, такие как капсаицин, главный компонент жгучего вкуса перца, оказались очень эффективными лекарствами от ожирения. Многие подобные молекулы сегодня проходят клинические и доклинические испытания, однако до их попадания в аптеки пройдет еще немало лет.

Дикер и его коллеги предлагают гораздо более простое и остроумное решение для проблем с лишним весом. Анализируя распространенность ожирения среди разных групп населения, ученые обратили внимание на то, что люди в возрасте 50 и более лет гораздо реже страдают от ожирения, чем молодежь и взрослые, несмотря на схожую диету и жизненные привычки.

Проанализировав все возможные причины этого, израильские медики обратили внимание на то, что примерно в этом же возрасте обоняние человека начинает постепенно ухудшаться, что может влиять на то, насколько аппетитной им кажется дополнительная порция еды.