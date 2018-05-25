Цена на нефть снижается из-за роста запасов в США 2 25.05.2018, 9:55

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в конце рабочей недели.

Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 25 мая.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:30 по Киеву снизилась на $0,31 (0,39%) – до $78,48 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,23 (0,33%) – до $70,48 за баррель, пишет korrespondent.net.

Отметим, что цены на нефть снижаются по итогам третьей сессии подряд. Причиной этого стало неожиданное повышение запасов топлива в США на прошлой неделе. Кроме того, участники рынка опасаются, что ОПЕК может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.

Напомним, на прошлой неделе цена нефти Brent на некоторое время превысила 80 долларов за баррель впервые с конца ноября 2014 года.

Также Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год по сравнению с предыдущим прогнозом на 0,1 млн б/с – до 99,2 млн б/с.