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Видеофакт: Километровая пробка на МКАД из-за подготовки к параду

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  • 25.05.2018, 10:07
  • 3,542
архивное фото kp.by

Военный парад пройдет 3 июля.

В Минске начали ограничивать движение транспорта в связи с репетицией парада Минского гарнизона. Километровая пробка образовалась на МКАД возле Партизанского проспекта в 20.30. Военный парад пройдет 3 июля, сообщает «Радыё Свабода».

Жители столицы уже не раз просили власти перенести проведение парада за город. Писали множество петиций, возмущались в Facebook, а некоторые даже показывали причинные места колонне. Вечерами – и это в рабочие дни – при подготовке к параду город перекрывают, собираются километровые пробки, а оцепление не пропускает пожарные машины.


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