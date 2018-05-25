Видеофакт: Километровая пробка на МКАД из-за подготовки к параду 7 25.05.2018, 10:07

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архивное фото kp.by

Военный парад пройдет 3 июля.

В Минске начали ограничивать движение транспорта в связи с репетицией парада Минского гарнизона. Километровая пробка образовалась на МКАД возле Партизанского проспекта в 20.30. Военный парад пройдет 3 июля, сообщает «Радыё Свабода».

Жители столицы уже не раз просили власти перенести проведение парада за город. Писали множество петиций, возмущались в Facebook, а некоторые даже показывали причинные места колонне. Вечерами – и это в рабочие дни – при подготовке к параду город перекрывают, собираются километровые пробки, а оцепление не пропускает пожарные машины.