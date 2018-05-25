В Беларуси чаще всего кредиты берут женщины 2 25.05.2018, 10:24

Банкиры составили портрет среднестатистического заемщика.

Наиболее активно привлекают кредиты люди средних лет. Как правило, они имеют стабильную работу, тщательно планируют свои расходы и трезво оценивают финансовые возможности. Молодежь предпочитает небольшие займы «на покупки». Все чаще их оформляют студенты или выпускники с первым местом работы и низкой зарплатой. А вот пенсионеры стараются обходиться без кредитов, предпочитая им рассрочку, сообщили Thinktanks.by в банке Москва-Минск.

Что интересно, женщины берут кредиты охотнее. Это отчасти объясняется их склонностью к импульсивным покупкам. Зато среди получателей автокредитов заметно преобладают мужчины, для которых наличие своей машины остается одной из ключевых потребностей. В большинстве случаев белорусский заемщик – это горожанин.Несмотря на развитие электронных каналов, на популярность кредитов все еще влияет территориальная доступность банка.

Как отмечают представители банка, Беларусь охватил кредитный бум. Так, за полтора года число розничных кредитов, выданных Банком Москва-Минск, подскочило в 6 раз. Еще одна тенденция – всплеск интереса к рассрочке. Потребности у потребителей часто растут быстрее платежеспособности, что, в частности, формирует спрос на Smart-карты, позволяющие оплатить покупки деньгами банка без процентов.