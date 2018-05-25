Гарри Погоняйло: Власти провально пытаются создать видимость «либерализации» 1 25.05.2018, 10:49

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Гарри Погоняйло

Фото: Facebook

Политика в стране остается прежней.

Юрист Белорусского Хельсинкского Комитета Гарри Погоняйло прокомментировал для «Радыё Рацыя» возможные изменения в Уголовном кодексе. Как известно, опубликован проект изменений в Уголовный кодекс. Документ подготовлен советом министров и внесен на рассмотрение в «парламент».

Стало известно, что планируется декриминализировать деятельность от имени незарегистрированной организации. Норма будет переведена из Уголовного кодекса в административный.

- Эта уголовная статья с самого начала была признана правозащитниками антиконституционной. А приняли ее в 2005 году, как раз накануне очередных «президентских выборов». Сейчас декриминализацию по этой статье мы приветствуем, но даже перевод ответственности в административную юрисдикцию, как мне кажется, недопустим. Потому что это все равно ограничение конституционных прав граждан и не реализация права на свободу объединений. Это только перевод из одной юрисдикции в другую, - считает юрист.

- При этом жесткие санкции сохраняются за деятельность от имени незарегистрированной организации...

- Да, предусмотрены огромные штрафы, и это ничем не лучше, чем уголовная ответственность. Одним словом, власти решили создать видимость «либерализации», а на самом деле все остается по-старому. Власть не отказывается от репрессивных механизмов управления обществом через такого рода ограничения, поэтому мы продолжаем критиковать эту ситуацию и будем настаивать на полной отмене этой Уголовной статьи. Одним словом, политика в стране остается прежней. Изменили только окраску.