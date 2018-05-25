Кобяков рассчитывает на рост турпотока из Китая после отмены виз 25.05.2018, 10:37

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В 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тысячи туристов из Китая.

Беларусь рассчитывает на значительный рост туристического потока из Китая после взаимной отмены виз, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", сообщает БелТА.

"Несмотря на предпринятые в последние годы шаги по упрощению взаимного визового режима, одним из препятствий для значительного наращивания объемов туристических потоков остается необходимость оформления виз. В этой связи в рамках Года туризма Беларуси в Китае готовится к подписанию соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов. Беларусь станет одной из первых стран в Европе, подписавших подобное соглашение с КНР", - отметил Андрей Кобяков.

В 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тыс. организованных туристов из Китая - это почти в два раза больше, чем в 2016 году. Глава белорусского правительства считает, что эта цифра должна быть больше. Вместе с тем, китайские гости впервые обошли традиционно посещающих Беларусь туристов из Германии и Израиля (если сравнивать число организованных туристов). Больше путешественников приезжает лишь из стран, с которыми у Беларуси есть общая граница.