«Вегетарианская конференция на бойне» 6 25.05.2018, 10:46

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Фото: «Радыё Свабода»

Почему Запад не замечает политзаключенных в Беларуси?

Какой может быть диалог с тем, кто держит политических заключенных? К участникам конференции «Минский диалог» с требованием не замалчивать проблемы нарушения прав человека в Беларуси обратился форум «Свободу политзаключенным». По словам активистов, условием диалога с властями Беларуси должно стать освобождение всех узников совести.

Никаких рукопожатий, пока есть политзаключенные. В Минске состоялось заседание форума «Свободу политзаключенным». Общественные деятели, политики и некоторые правозащитники возмущены проведением «Минского диалога» на фоне активного политического преследования, передает «Белсат».

«Минский диалог» происходит в ситуации, когда в Беларуси 9 политических заключенных, и еще два человека – Комлик и Федынич – ждут уголовного дела до семи лет», – говорит сопредседатель БХД Павел Северинец.

Власти же не ведут никакой речи об освобождении политзаключенных, как это было раньше, когда Запад ставил это как условие потепления отношений. Вместо этого давление на заключенных только усиливается.

«Мы видим, что идет давление на Аватарова, на Воловика, на других людей, которые сидят у нас в тюрьмах. А с чем это связано? Они постоянно попадают в СИЗО, письма не доходят, нет помощи, связи с близкими родственниками», – отмечает правозащитник Олег Волчек.

Участники форума раскритиковали позицию «Весны» и Белорусского Хельсинкского комитета, которые признают наличие в Беларуси только двух политзаключенных.

«Если сейчас мы не будем поднимать темы политических заключенных, в том числе на «Минском диалоге», то, конечно, это будет способствовать легитимации преследования людей по политическим мотивам», – говорит Василий Завадский из социально-информационного учреждения «Таймакт».

«Это люди, которых нельзя назвать непрофессионалами, безусловно, виден какой-то умысел. Возможно, существует какая-то связь, вот договоренности Европейского Союза, наших властей, этой части организаций», – говорит Юрий Волчок.

На фоне проведения «Минского диалога» государственные телеканалы хвалятся европейскими грантами, которые получит государство.

«Евросоюз готов выделить Беларуси около 120 миллионов евро в виде технических грантов. Минск получил доступ к фондам по реализации проектов трансграничного сотрудничества с Польшей, Украиной и странами Балтии. Размер его 283 миллионов евро», – сообщает канал ОНТ.

То, что официальный Минск интересуют прежде всего деньги, не новость. Вопрос в другом: почему западные чиновники готовы идти навстречу Лукашенко?

Дмитрий Бондаренко из «Европейской Беларуси» уверен: «Минский диалог» – ничто иное, как очередная попытка отбелить Лукашенко и найти финансы.

«Эта конференция напоминает вегетарианскую конференцию, извините, на бойне. Аналогия приемлема, так как о каком диалоге можно говорить в диктаторской стране, где всех инициаторов диалога и политических конкурентов Лукашенко убивал, или отправлял на длительные сроки в тюрьму», – говорит он.