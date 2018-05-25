США перебрасывают в страны Балтии и Польшу тысячи танков

США перебрасывают в страны Балтии и Польшу тысячи танков2
- 25.05.2018, 10:43
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Около 2000 машин направляются на учения НАТО в странах Балтии.
Через восточные регионы Германии в направлении Польши и стран Балтии движутся две огромные колонны американских боевых машин, в том числе танков.
Об этом сообщил начальник штаба американского военного контингента в Европе бригадный генерал Кай Роршнайдер, сообщает "Немецкая Волна".
Около 2000 машин направляются на учения НАТО в странах Балтии.
Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен.
Передислокация техники проходит в рамках уже давно запущенной операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), с помощью которой армия США желает усилить союзников по НАТО в Восточной Европе.