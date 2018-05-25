Виктор Шершуков: Есть три положительные пробы, но информация никуда не пойдет 25.05.2018, 11:03

Виктор Шершуков

Фото: ironworld.ru

Тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике прокомментировал допинг-скандал в Стайках.

Об этом Виктор Шершуков заявил "Прессболу". Наставник призывает не паниковать и настаивает, что никаких новых ограничительных мер белорусскую штангу не ждет:

- Действительно, имеют место три положительные допинг-пробы, однако важно понимать, что это процесс контролируемый и что информация никуда не пойдет. Совместно с Минспорта и НАДА мы поставили перед собой задачу навести порядок в подготовке резерва — такой, который уже существует в национальной команде, где для любых проверяющих органов и офицеров открыты двери.

Кстати, буквально в понедельник мы прошли очередной допинг-контроль со стороны международных офицеров. Внимание ВАДА к нам по традиции велико: без ложной скромности скажу, что Беларусь имеет одну из самых сильных молодых команд в мире, а потому и надзор соответствующий.

В то же время у нас есть обязательства перед ИВФ искоренить допинговую заразу, поэтому сейчас ни один мало-мальски значимый турнир внутреннего календаря не обходится без контроля НАДА. Грубо говоря, все спровоцировано именно федерацией, тренерским штабом сборной. Это касается как взрослых, так и юниорских и юношеских соревнований. Более того, я лично просил директора Дениса Мужжухина жесточайше проверять РУОРы, в которых готовится резерв для сборной.

Увы, на местах все еще остаются те, кто использует воспрещенные препараты. Причем не анаболики, а пищевые добавки, которые не дают никакого преимущества во внесоревновательный период!

В случае с этими тремя проколами речь банально идет о следах родиолы. Как бы то ни было, я сторонник жесточайшего наказания даже за такие проколы — как тренеров, так и спортсменов, которым надо влепить два года дисквалификации.