Андрей Илларионов: Фрейд рулит 12 25.05.2018, 11:12

3,881

Андрей Илларионов

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Путин попросился в обвиняемые в убийстве.

Выступая вчера на пресс-конференции вместе с Э.Макроном В.Путин попросился участвовать в работе Объединенной следственной комиссии. Единственная возможная роль для него в этом процессе – роль обвиняемого в убийстве 298 человек, пишет политолог и экономист Андрей Илларионов в своем ЖЖ.

Вопрос (как переведено): Этот визит проходит в день, когда нидерландская комиссия огласила решение по Донбассу. Какова была Ваша реакция, Президент Путин, на это решение? Будут ли какие-то последствия, усложнение отношений с Францией? Были ли затронуты гражданские права?

...

В.Путин: Извините, пожалуйста. О каком решении Вы говорили?

Вопрос: Малайзийский самолет, который был сбит в Донбассе, Украина.

В.Путин: Вы знаете, мы сегодня целый день работали, поэтому я с деталями решения комиссии не знаком. Но могу Вам сказать сразу, даже не знакомясь с тем, что там есть. Наше отношение к этому делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии. На наше удивление, нас к этому расследованию не допускают.

Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия. Но она работает, а Россия – нет. Поэтому нам не известно, что там пишут, на чем основано то, что там эта комиссия пишет.

Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае, мы будем относиться к этому с уважением и проанализируем все, что там изложено, сформулируем свое отношение к этому делу. Пока я не видел даже этого текста.

Почему в состав Объединенной следственной группы (ОСГ, Joint Investigative Team, JIT) входят представители следственных органов пяти государств – Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии, Украины – совершенно понятно.

In this JIT, the countries which were hit the most, i.e. the Netherlands, Australia, Malaysia and Belgium are working together with Ukraine, where the crash took place.

Представители первых четырех стран входят в ОСГ, поскольку в результате ракетной атаки на борту рейса МН17 погибли граждане этих государств:

Нидерланды – 193,

Малайзия – 43,

Австралия – 27,

Бельгия – 4.

Представители Украины входят в состав ОСГ, поскольку:

- пассажирский лайнер был сбит в воздушном пространстве Украины ракетой, выпущенной с оккупированной территории Украины;

- обломки самолета и тела жертв упали на территорию Украины.

А какие основания существуют для включения представителей России в состав ОСГ?

- Граждан России среди пассажиров борта МН17 не было.

- В составе экипажа самолета российских граждан не было.

- Самолет Боинг 777-200ER был построен не в России.

- Самолет не принадлежал ни российскому государству, ни какой-либо российской авиакомпании.

- Рейс МН17 вылетал не из российского аэропорта и не следовал в российский аэропорт.

- Самолет был сбит не в воздушном пространстве России.

- Его обломки и останки погибших упали не на территорию России.

Какое же отношение к гибели рейса МН17 и, следовательно, к расследованию теракта, проводимом Объединенной следственной группой, имеют Путин, Россия, представители России?

Для Путина, России, российских представителей остается лишь одна-единственная роль в проводимом расследовании – роль обвиняемых в уничтожении лайнера МН17 и убийстве его пассажиров и экипажа. Никаких иных ролей для них нет.

Именно на эту роль обвиняемого в убийстве 298 человек вчера публично попросился Владимир Путин.