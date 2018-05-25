Волкер: Миротворцы ООН должны заменить российские войска на Донбассе 1 25.05.2018, 11:31

Курт Волкер

Европейцы хотят видеть мир в Украине.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны заменить российские войска на Донбассе.

Как передает censor.net.ua, об этом он сказал во время телефонного пресс-брифинга для журналистов, организованного из Брюсселя.

"Я думаю, что самое важное сообщение для Путина - что европейцы хотят видеть мир в Украине, они хотят видеть, что территория Украины восстановлена, они хотят видеть внедрение Минских соглашений. И это все в руках России. Нам нужно, чтобы Россия воплотила это в жизнь", - сказал Волкер.

Он сказал, что решение об изменении поведения России зависит от Путина.

"И это важно для президента Путина тоже. Если он хочет восстановить прочные отношения с Европой, и если он хочет отмены санкций, введенных из-за боевых действий на востоке Украины, он должен действовать, чтобы урегулировать конфликт", - заявил Волкер.

При этом он подчеркнул, что в Европе наблюдается значительный уровень поддержки размещения миротворческих сил ООН под эгидой ООН.

"И если президент Путин серьезно согласится на такую силу, не просто на защиту наблюдателей на линии разграничения, но на настоящую миротворческую силу - я думаю, что мы сможем увидеть определенный значительный прогресс. Я думаю, что это главное сообщение для президента Путина", - подчеркнул Волкер.

При этом он сказал, что не располагает никакой официальной информацией от Кремля о том, остается ли на посту представителя России по переговорам относительно Украины помощник президента России Владислав Сурков.

"Россия должна принять основополагающее решение, чтобы установить мир на востоке Украины. Забрать свои войска и позволить, чтобы миротворческая сила с мандатом ООН заменила их. Я думаю, это является лучшим ожиданием, которое есть. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы сохранять каналы и диалог открытым. Мы хотим это урегулировать", - сказал Волкер.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.