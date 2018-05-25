Белорусским банкам разрешили забирать акции предприятий-должников 2 25.05.2018, 11:46

Подписан указ о реструктаризации задолженности предприятий.

Диктатор подписал указ № 200, согласно которому на финансовом рынке Беларуси будут внедрены новые инструменты реструктуризации долгов, пишет tut.by.

В частности, банки всех форм собственности смогут участвовать в процессе управления деятельностью предприятий-должников (обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия). То есть банк вместо денег по кредиту на эту же сумму получает акции задолжавшей компании. Раньше это допускалось только для госбанков.

Станет возможным передавать права по кредитному договору другому кредитору с дисконтом (продажа банком проблемных долгов со скидкой). Планируется, что это даст возможность одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика.

Кроме того, должники, находящиеся в тяжелом экономическом положении, смогут освобождаться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками.

«Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся», — говорится в сообщении пресс-службы.

Текст документа пока не опубликован.