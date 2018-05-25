Илон Маск назвал возможную дату премьеры нового кроссовера Tesla 25.05.2018, 11:49

Предприниматель написал в Twitter, когда может дебютировать новая модель Tesla Model Y.

Tesla, как известно уже продолжительное время, готовит новый, более компактный и бюджетный кроссовер, чем Model X. Новинка получит название Model Y, и около года назад компания опубликовала первое тизерное изображение автомобиля. В апреле мы писали, что, согласно данным информагентства Reuters, серийное производство Model Y может начаться в ноябре 2019 года, пишет «Популярная механика».

Теперь же глава Tesla Илон Маск, отвечая на вопрос о дате премьеры нового кроссовера, ответил: «15-го марта». Затем, однако, предприниматель сказал, что выдумал эту дату. Впрочем, в дальнейших твитах Маск объяснил, что Tesla может представить Model Y «в любое время с конца текущего года и до середины следующего», поэтому — теоретически — дебют новинки может состояться и в марте.

Пока о Model Y практически ничего не известно. В прошлом году Маск заявил, что компактный кроссовер будет построен на собственной платформе, отличной от таковой у Model 3, однако позже сказал, что Model Y, вероятно, будет с бюджетным седаном Tesla много общего.