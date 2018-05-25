Daily Beast: Израиль воспользуется F-35 для удара по ядерным объектам Ирана 25.05.2018, 11:52

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Фото: Amir Cohen/Reuters

Тель-Авив уже испытал стелс-истребители F-35 в бою.

Израиль может применить новейшие стелс-истребители F-35 для удара по Ирану, пишет The Daily Beast, (перевод - Newsader). Тель-Авив может пойти на такой шаг после того, как эти самолеты — в соответствии с официальным заявлением — были впервые использованы для ударов по иранским объектам.

Оснащенный усовершенствованной технологией невидимости, F-35 способен обойти любые существующие радары. Это делает его лучшим инструментом для возможного рейда на хорошо защищенные ядерные объекты Ирана, пишет газета.

Первый опыт подобного рода Израиль получил в 1981 году: уже через год после приобретения у Соединенных Штатов новых F-16 израильские военные использовали эти истребители для удара по ядерному реактору в Ираке, не предупредив Вашингтон о готовящейся операции. Тогда в Тель-Авиве заявили об успешном срыве "второго Холокоста", который, по мнению израильтян, неизбежно случился бы в результате разработки Ираком ядерного оружия.

Спустя почти 40 лет Израиль может таким же образом воспользоваться самолетами F-35 для проведения аналогичной военной операции, пишет издание. Тот факт, что эти практически неуязвимые для ПВО машины прошли боевое крещение в Сирии и Ливане, делает весьма вероятным прямое военное нападение Израиля на Иран с целью бомбардировки инфраструктуры, предположительно связанной с ядерной программой Тегерана.

В четверг стало известно, что Иран призвал европейские страны — Британию, Германию и Францию — не выходить из "ядерной сделки" вслед за США и выполнить несколько условий, включая невмешательство в ракетную программу Ирана и его внешнеполитические амбиции на Ближнем Востоке. В противном случае иранский режим пригрозил возобновить работу над атомом.

Во вторник Военно-воздушные силы Израиля официально сообщили о первом боевом применении истребителя-бомбардировщика F-35, не уточнив дату и место операции.

F-35, разработанные компанией Lockheed Martin, обладают чрезвычайно малой радиолокационной сигнатурой и способны заходить на территорию противника незамеченными, а также обходить современные системы противоракетной обороны, как, например, С-300 российского производства, которыми располагает Иран.