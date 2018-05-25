Стало известно, кто сыграет Джеймса Бонда в новом фильме 25.05.2018, 12:06

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Режиссером 25 картины о британском спецагенте станет оскароносный Дэнни Бойл.

Известный актер Дэниэл Крейг официально сыграет агента 007 в новом фильме, пишет segodnya.ua.

Хотя слухи о том, что в новом фильме про Джеймса Бонда главную роль снова исполнит 50-летний Крейг, появились уже давно. Но, как сообщает Just Jared, знаменитого агента 007 уже в пятый раз сыграет Крейг.

Режиссером же 25 картины станет оскароносный Дэнни Бойл (в 2008 году он получил заветную статуэтку в номинации "Лучший фильм" за картину "Миллионер из трущоб"). Как заявил президент кинокомпании MGM Джон Гликман, "несравненная игра Крейга и экстраординарное видение Бойла" сделают новую картину очень захватывающей.

Что касается роли девушки Бонда, то возвращения Моники Беллуччи в проект,наверное, не случится. И хотя Крейг выражал желание снова сняться вместе с 53-летней актрисой, у создателей картины относительно этой роли оказались другие планы.

Сообщается, что в числе тех, кто может сыграть возлюбленную Бонда, называют Эмили Блант, Эмму Уотсон, Марго Робби, Наоми Харрис и даже Эмили Ратаковски! Съемки фильма начнутся уже в декабре этого года, а премьера картины, по предварительным прогнозам, состоится в ноябре 2019 года.