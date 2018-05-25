Галлюцинации на панели Александр Хоц

25.05.2018, 13:32

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Алексей Кудрин

Кудрин-экономист мрачно возражал Кудрину-чиновнику в оценке перспектив.

Питерский экономический форум, где "на панели" выступил чиновник Алексей Кудрин, со стороны всё больше напоминает собрание пациентов в психиатрической клинике. И это почти не метафора.

Первая дискуссия (вполне официально) посвящалась теме: "Российская экономика на траектории роста". Само по себе - достаточный повод для вызова бригады врачей.

Но допустим, что речь шла о перспективах и путинской "шестилетке", богато украшенной прожектами и планами "развития" до 24-го года. Хотелось бы понять - откуда "рост" и радужные планы?

Свежий чиновник Кудрин, должный по штату укреплять веру инвесторов в "развитие" "путиномики", - очевидно впал в шизофреническую двойственность, в которой Кудрин-экономист мрачно возражал Кудрину-чиновнику - в оценке наших перспектив.

Личный друг Путина еще явно не вписался в свой должностной формат, сообщая окружающим, что эффективные санкции Запада "съедают" до 0,5% всего ВВП страны. Что "увеличило давление на рост экономики".

(Кто уполномочил его в этом признаваться на глазах у всего мира?)

Кудрин по старинке продолжает запугивать приятеля в кремле стагнацией и застоем, отсутствием "прорывов", склоняя "друга" к выходу из изоляции. При этом забывая, что критика и стратегические планы - отныне не относятся к сфере его компетенции. Что его место - у стола, где он должен подсчитывать убытки от западных санкций - и не соваться в политику.

Ибо "вертикаль" терпеть не может публичного давления на "папу" и критику изнутри. Так и кресла недолго лишиться.

Видно, понимая это вторым полушарием мозга, Кудрин снабдил свою речь длинным списком "рубежей", которые (вот-вот) возьмет "путиномика" в ближайшие годы.

Запись бреда, достойного "истории болезни", выглядит так:

"...в России ожидается повышение доли предприятий, работающих с инновационными технологиями, как минимум до 50%. Количество предпринимателей, которые готовы открыть свой бизнес в России, должно вырасти в два раза - сейчас показатель в России один из самых низких в Восточной Европе. Необходимо удвоить несырьевой экспорт к 2024 году. Количество компаний, готовых выйти на экспортный рынок, должно также возрасти в два раза - для которого мы должны открыть "зеленый коридор".

На эти причитания "должны - должны - должны" - должны последовать вопросы: "как - как - как?" Но вряд ли посетители "больницы" готовы задавать вопросы пациентам - в стадии горячечного бреда и в разгар галлюцинаций.

Александр Хоц, "Фейсбук"