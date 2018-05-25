Белорусы могут онлайн рассчитать свою пенсию 8 25.05.2018, 12:27

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Появилась функция «Пенсионный калькулятор».

Белорусы могут самостоятельно в режиме онлайн рассчитать свою пенсию. Это можно сделать на портале социальной защиты в разделе «Пенсионный калькулятор», пишет tut.by.

«Размер пенсии рассчитывается условно, исходя из введенных параметров о стаже, индивидуальном коэффициенте заработка, группе инвалидности и другого», — говорится на портале соцзащиты.

На онлайн-калькуляторе можно рассчитать пенсию по возрасту, по случаю потери кормильца, по инвалидности, а также посмотреть размер соцпенсии.

К примеру, чтобы рассчитать пенсию по возрасту, нужно указать пол, ввести данные по стажу работы и индивидуальному коэффициенту заработка. Также нужно уточнить, работаете ли вы сейчас.

Дополнительно можно ответить на 2 вопроса: «были ли вы заняты на подземных работах и на работах на поверхности, связанных с подземными работами?» и «были ли вы заняты длительное время на подземных и открытых горных работах?».

Сложности в самостоятельно расчете своей будущей пенсии могут возникнуть из-за индивидуального коэффициента заработка.

«Размер пенсии зависит от продолжительности стажа и величины индивидуального коэффициента заработка. Самым сложным является исчисление индивидуального коэффициента заработка. Для этого и в целом для расчета пенсии применяется программное обеспечение», — отмечали ранее в Минтруда.

Сложность в подсчете индивидуального коэффициента заработка в том, что сейчас он рассчитывается за последние 24 года работы (этот показатель ежегодно увеличивается на 1 год, в 2019 году он будет составлять уже 25 лет): сначала за каждый месяц, а потом выводится общий. Для расчета месячного коэффициента берется зарплата работника до уплаты налога (то есть «грязными») и делится на среднюю зарплату по стране в этом же месяце.

В теории можно взять свои расчетные листки за последние 24 года и посмотреть официальные данные по средним зарплатам в стране (на сайте Белстата есть данные с 1991 года). Правда, это займет немало времени и сил. Если есть все данные, то можно обратиться в управление социальной защиты администрации по месту жительству.

Еще один вариант — прикинуть, на сколько ваша зарплата «грязными» отличается от средней по стране. Если она больше примерно на треть, то индивидуальный коэффициент будет порядка 1,3. Если ваша зарплата на уровне средней по стране — то коэффициент составит 1.

Напомним, в Беларуси заметно выросло число тех, кто получает минимальную трудовую пенсию. За последние 6 лет их число увеличилось почти в 5 раз.

Это около 10% пенсионеров.