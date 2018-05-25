В гимназиях будут учиться в две смены? 25.05.2018, 12:41

Фото: vgr.by

Минздрав исключил из СанПина правило о том, что в гимназиях должны учиться только в первую смену.

Постановление Министерства здравоохранения от 3 мая 2018 г. № 39 вносит изменения в санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», пишет tut.by.

Так, документ полностью исключает пункт о том, что гимназии, лицеи, колледжи искусств, специализированные лицеи и пр. могут открываться при «условии организации образовательного процесса в первую смену». Раньше в таких учреждениях образования вторая смена была запрещена.

По новым правилам, учиться в первую смену будут лишь 1, 2, 5, 9 — 11-х классы учреждений образования (независимо от того, школа это или гимназия), а также 8-е классы, в которых организовано изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне.

При этом в 6 -7-х классах учреждений образования, в которых организовано изучение отдельных предметов на повышенном уровне, вторая смена допускается — по согласованию с местными управлениями образования и центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По СанПину, занятия в школах должны начинаться не ранее 8.00 в первую смену, не позднее 14.00 — во вторую смену. Причем во вторую смену уроки должны заканчиваться не позднее 19.30. Оптимальным временем начала занятий СанПин считает 9 утра (в первую смену).

Напомним, в этом году были отменены экзамены в пятые классы гимназий. Продолжить обучение смогут все ученики, которые закончили там младшую школу. В первые классы гимназии будут принимать в первую очередь тех, кто относится к учреждению по прописке. Тем гимназиям, где младших классов не было, рекомендовано их открыть.

Как объясняет министерство образования, гимназии теперь будут отличаться от школы программой 10−11 класса. Предполагается, что после 9 класса школьники будут сдавать независимый экзамен, по его результатам будут зачислять в 10−11 класс. В гимназиях предметы в старших классах будут изучаться только на повышенном уровне. А в школах будет и повышенный, и базовый уровень.