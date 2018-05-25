«Нам к Жене надо» 2 25.05.2018, 12:50

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Последний день Евгения Ройзмана на посту мэра Екатеринбурга.

У кабинета №105 городской администрации Екатеринбурга, где принимает горожан мэр Евгений Ройзман, многолюдно, пишет «Новая газета». 24 мая он ведет прием граждан на этой должности в последний раз. Уже в пятницу городская дума должна рассмотреть заявление Ройзмана об отставке и, судя по всему, оно будет принято. У его команды уже забрали удостоверения и сообщили, что в городской администрации они больше не работают.

— Народу всегда много приходит, но сегодня особенно. Последний бой, — объясняет помощница Ройзмана Светлана Колесникова.

Она и другие сотрудницы успевают до прихода начальника надеть красные футболки с надписью «Ройзман 1» на спине в знак солидарности с ним. Устроить неформальную акцию «День красных футболок» накануне в соцсетях призвали общественники Екатеринбурга. «Надеваем все, что есть красное, и идем на работу, на учебу или на последний прием к Евгению Ройзману, который он проведет в качестве главы города», — писала администрация группы «Интересный Екатеринбург» в «ВКонтакте».

— Мы с 2013 года в красном. Красный был цветом избирательной кампании Ройзмана, — напоминает его помощница Елена Гирс.

Одежда красного цвета с тех пор, действительно, была неизменным элементом мэрского дресс-кода. На митинге в защиту сохранения прямых выборов мэра 3 апреля Евгений Ройзман также появился в красной куртке.

— Как вы восприняли его решение уйти в отставку?

— Женя — молодец! Он герой! В той ситуации не было другого выхода, — говорит Елена.

— Нам, конечно, очень грустно, — добавляет Светлана. — Даже когда он в командировку уезжает, мы печалимся.

— Он нам всем не мэр, а друг, — продолжает Елена заметно погрустневшим тоном и опускает глаза в пол. — Я имею в виду всех жителей города. Когда люди записываются на прием, они не говорят «Мы хотим к Ройзману попасть», говорят: «Нам к Жене надо».

По коридору к своему кабинету энергично шагает Евгений Ройзман. На нем — футболка с надписью «Люби Екатеринбург. Москва подождет». Разумеется, красная. «Не беспокойтесь, — обращается он к собравшимся. — Сейчас все решим». Горожан по очереди приглашают пройти в кабинет.

— Я знаю, что это последний день, но все равно верю, что он сможет помочь. Мы за него голосовали, — делится Валентина, которая пришла на прием по причине того, что родственник обманул ее в вопросах с жилплощадью.

— Смотри зацепку для юриста, — обращается мэр к Светлане Колесниковой. — Нужно этот вопрос из плоскости этической перевести в юридическую.

Достаточно быстро оценивая ситуации, с которыми приходят люди, Ройзман то и дело раздает поручения своим помощникам. В большинстве случаев с ситуацией удается разобраться на месте.

— Спасибо вам большое, — говорит мэр по телефону главе управляющей компании, которая согласилась срочно установить пандус у подъезда для инвалида Наташи. — Наташа очень хорошая, стойкая. Спасибо вам.

За стол к Ройзману садится Глеб и бойко заявляет, что решил судиться с управляющей компанией из-за того, что они сняли металлическую дверь и домофон с его подъезда и отказались ставить обратно. «Вместо нее поставили деревянную», — жалуется молодой человек.

— У тебя задача судиться или решить вопрос? — спрашивает Ройзман.

— Решить вопрос, но они мирно не хотят, а я хочу, чтобы они несли ответственность.

— На это можно остаток жизни потратить, — иронизирует мэр, тем не менее поручает Елене Гирс разобраться.

В присутствии Глеба она дозванивается до управляющей компании и деликатно просит поменять дверь. «На следующей неделе железная дверь стоять будет», — искренне радуясь результату, вслух объявляет женщина.

Глеб сожалеет об отставке Ройзмана. «Я на самом деле голосовал за Евгения Вадимовича. Он единственный человек из политиков, кто так открыт. Всегда есть надежда, что ты обратишься к нему, и твой вопрос разрешится хотя бы благодаря его личным связям. Я собирался уже три раза прийти, но пришел в первый, потому что это была последняя возможность. Не думаю, что следующий мэр таким будет», — рассказывает он перед уходом.

На прием приходят с самыми разными обращениями. Например, чтобы сообщить о вырубке вековых сосен в парке «Каменные палатки». Глава города тут же вызывает специалиста по лесным вопросам. Николай хочет открыть некоммерческую школу бокса, мэр связывает его с главой федерации бокса для возможности взаимодействия. Слабовидящий человек просит выделить его ребенку место в детском саду, куда он смог бы беспрепятственно его водить. «Пойдемте со мной, решим вашу проблему быстро, прямо сейчас», — реагирует Евгений Ройзман и ненадолго покидает приемную.

Студент последнего курса Уральского государственного юридического университета Сергей сообщает, что хочет бесплатно оказывать юридическую помощь людям, у которых нет средств на оплату подобных услуг.

— Государство им не помогает, они обращаются в госорганы, в полицию. Многие со сложными ситуациями приходят к Евгению Вадимовичу. Я читаю его блог, он о таком рассказывает. Мы хотим, чтобы он направлял их к нам. Я знаю, что он уходит, и очень расстроен, но все равно верю, что он поможет.

Ройзман на предложение Сергея реагирует положительно и обещает связаться с ним в Фейсбуке.

— Горшочек, не вари, — прямолинейно заявляет мэр посетительнице, которая настойчиво рассказывает о своем намерении «всех посадить».

— А вот в сказке о золотой рыбке было три желания! — перебивает она его.

— Но вы же помните, что все закончилось разбитым корытом.

После того как женщина уходит, Ройзман объясняет, почему так ответил: «Когда люди без конструктива при­ходят — это самое опасное, они просто высасывают энергию. В начале разговора вслушиваешься, напрягаешься, а потом понимаешь, что человеку это не нужно, он просто выговориться пришел».

На пороге кабинета появляется рыжеволосая девочка с косичками лет пяти.

Фото: Вера Юрченко

«О, Лиза пришла!» — восклицает Ройзман. Он подхватывает ее и несколько раз подкидывает вверх. Как объясняют помощницы мэра, фонд Ройзмана собирал деньги на лечение этой девочки с тяжелой формой ДЦП. Раньше она могла передвигаться только на коляске, теперь ходит самостоятельно, опираясь на трости.

— Я пришла сказать, что Евгений Вадимович — самый лучший мэр. И я была поражена, когда вас выгнали.

— Лизонька, меня не выгоняли, я сам ушел, — объясняет он.

— А я стану президенткой и вас верну! — спорит девочка.

Лиза и ее мама дарят коллективу небольшие самодельные рамки для картин. Они не единственные, кто сегодня пришел просто сказать спасибо. С тремя гвоздиками заглянул в приемную Алексей, который до этого приходил к Ройзману четыре года подряд. После зашла Юлия Савиновских, у которой органы опеки отобрали детей из-за операции по удалению груди. «Хочу сказать спасибо за общественный резонанс, который возник вокруг моего случая», — едва сдерживая слезы, говорит она.

Прием горожан у Евгения Ройзмана длится дольше запланированных шести часов. «У меня какой-то волшебный день! Решаются почти все вопросы, — говорит он. — Но это не закончится. Видимо, в дальнейшем прием граждан продолжится на площадке фонда Ройзмана».