Зоологи выяснили, как шимпанзе разговаривают друг с другом 25.05.2018, 12:55

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Одну и ту же «фразу» обезьяны произносят по-разному в зависимости от контекста.

Антропологи из Института Макса Планка (Германия) обнаружили, что один и тот же сигнал «хо» по разному произносится шимпанзе в зависимости от контекста: тревога, путешествие или отдых, пишет сайт vokrugsveta.ua.

- Мы исследовали тихую вокализацию контакта – «хо», — рассказывает Кэтрин Крокфорд. — Oбнаружили, что у шимпанзе существует по крайней мере три акустических варианта этого возгласа, которые произносятся в зависимости от контекста. Чтобы выразить поддержку сородичу, его собеседники также должны отреагировать по-разному.

Если это возглас отдыха, друзья остаются рядом. Если шимпанзе путешествуют, собеседники обязаны приблизится к «спикеру». Если это сигнал тревоги, сородичи также подходят, но медленно.

Зоологи полагают, подобное кодирование звуковых сигналов объясняется тем, что сообщества приматов обитают в густых лесах, в условиях недостаточной видимости, однако обладают большой потребностью в сплоченности, совместных действиях.