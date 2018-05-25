Милиционеры избили пенсионера, а судить будут рассказавших об этом журналистов 2 25.05.2018, 13:05

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Фото: svaboda.org

80-летнего пенсионера посреди дня милиционеры бросили в авто.

В конце апреля в новостях «Белсата» показали сюжет о пенсионере, которого искалечили милиционеры.

80-летнего Иосифа Вышедку посреди дня милиционеры бросили в автомобиль, сломали ногу и дали штраф 50 базовых величин (Br 1225).

Сегодня журналисту Дмитрию Лупачу, который рассказал об этой истории, пришла повестка от Глубокского РОВД. Против Дмитрия возбудили административное дело. Что интересно, повестку прислали не почтой, а через Viber.

Вместе с Лупачем в РОВД вызвали и журналистку «Радыё Рацыя» Татьяну Смоткину.

«Я возмущен тем, что милиционеры вместо того, чтобы разобраться в ситуации и извиниться перед Иосифом Вышедкой, начали преследовать журналистов. При этом они стали запугивать потерпевшего, что накажут его за клевету на милиционеров. Как мне стало известно, в тот день витебские милиционеры избили еще одного жителя Глубокого, который сейчас пытается доказать свою невиновность в суде. Такие поступки не прибавляют имиджа милиции, тем более, когда они начинают бороться с независимыми журналистами», – прокомментировал ситуацию Дмитрий Лупач.