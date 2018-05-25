Витаутас Бруверис: В Кремле решили вместо бокса заняться айкидо 25.05.2018, 13:14

Витаутас Бруверис

Фото: DELFI

Влияние России на постсоветское пространство ослабевает.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный литовский политический аналитик Витаутас Бруверис, комментируя смену власти в Армении.

- Как после армянских событий выглядит общая картина на постсоветском пространстве? Как это может отразится на нашем регионе, в частности в диктаторской Беларуси, а также действиях автократической России?

- Конечно, революция в Армении закончилась быстро и вроде бы успешно. Было много надежд и прогнозов, что это еще одно болезненное поражение Кремля. И что такой «плохой» и «заразный» пример представляет новую опасность для России и Беларуси. И что влияние России на постсоветское пространство, которое мы называем регионом Восточного соседства, ослабевает. Но были и те, кто говорил: подождите, не спешите, посмотрим, насколько глубоко пойдут преобразования в самой Армении и насколько серьезно будет отстранена от власти находившаяся у власти автократическая, феодальная и клептократическая элита. Это первое.

Во-вторых (и это основное), важно насколько изменится геополитическая ориентация страны. Армения ведь зависимое от России государство, подвешенное на крючке войны в Нагорном Карабахе. Изменится ли курс Армении, по крайней мере, риторика новых руководителей, сторонников Никола Пашиняна? Я слежу за ситуацией, и для меня спокойная позиция Кремля в ходе всех этих событий, двоякая и странная, выглядит подозрительно. В первую очередь, в этой связи можно делать предположения, что Кремль сделал выводы после украинских событий, что опасно и нехорошо заниматься боксом, а лучше применять айкидо. Если вы знаете, чем отличаются эти два боевых искусства.

- Айкидо учит принять бой, а не нападать...

- А потом, как говорят русские, перехватить инициативу и возглавить. С одной стороны, стратегический расчет Кремля был таким: лучше допустить, если станет видно, что старый марионеточный режим настолько прогнил и рухнет в результате социального протеста. А эта революция был действительно социальным протестом. У него не было геополитической и антироссийской направленности, по крайне мере, если смотреть издалека. В отличие, например, от Майдана.

Кремль, вероятно, решил, что стрелять в людей на улицах будет хуже, чем дать сбросить Сагрсяна и допустить Пашиняна. И похоже, план Кремля таков. Кроме того, работают аналитические центры, и Кремль, я думаю, полностью располагает информацией о ситуации — сверху донизу. Видимо, он прогнозировал, что радикальной смены геополитического и цивилизационного курса, как это произошло в Украине, не будет. И, полагаю, расчеты и прогнозы Кремля пока подтвердились. Я не вижу пока что никаких признаков, представляющих с точки зрения Кремля серьезного беспокойства, что Армения может попытаться сменить курс и оторваться от России. Конечно, может быть много вопросов и, возможно, все будет происходить постепенно.