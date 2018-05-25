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В Орше появится свой хоккейный клуб

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  • 25.05.2018, 13:32

«Локомотив» будет играть в экстралиге.

Хоккейный клуб «Локомотив» будет создан в Орше. Новая команда планирует выступать в экстралиге, пишет «Трибуна».

В Орше уже началась работа по формированию команды. В ее структуру в течение года должна войти спортивная школа с одноименным названием.

Мастер-класс для юных хоккеистов оршанской спортшколы провел известный белорусский нападающий Михаил Грабовский. Форвард НХЛ в течение полутора часов делился с тренерами своими наработками в подготовке молодых игроков.


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